РФ вывела подразделения на одном из направлений: комбат ВСУ рассказал о провале врага

Российские оккупанты пытаются подстраиваться под тактику украинских защитников в ходе штурмовых действий в направлении населенных пунктов Терны и Ямполовка вблизи Лимана. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал командир 96-го батальона 60-й ОМБр, по имени Дмитрий.
По его словам, ВСУ дают достойный отпор попыткам российских оккупантов захватить Ямполовку и Терны на Лиманском направлении.
Он добавил, что в районе, за который отвечает 60-я отдельная мотопехотная бригада, противник проводил интенсивные боевые операции, даже во время прибытия туда украинских Вооруженных Сил.
"Когда ВСУ зашли, противник массово, с применением бронетехники и большого количества живой силы пытался продвинуться. Благодаря слаженным действиям наших подразделений, соседей слева и справа, ВСУ удалось нанести серьезное поражение противнику, после которого он до сих пор приходит в себя", - указал военный.
Комбат отметил, что бойцам 60-ОМБр уже удалось уничтожить значительное количество российских военных и техники, что побудило российское командование вывести часть подразделений для восстановления.
"Вернулись (россияне - ред.) другим составом, который тоже уже понес серьезные потери. Россияне пускают людей в бой на вторую неделю после подписания контракта, привлекают их к активным боевым действиям. Возраст россиян разный, есть молодые ребята в возрасте 20-25 лет", - рассказал он.
Офицер отмечает, что россияне пытаются подстраиваться под тактику Сил обороны Украины для дальнейшего продвижения.
"ВСУ не дают этого сделать. Армия РФ несет довольно значительные потери в живой силе и технике. Сейчас удалось в некоторой степени успокоить противника на направлении", - добавил он.
Когда освободили Лиман
Первого октября 2022-го года украинские войска вошли в Лиман и освободили город от российских оккупантов, а второго октября Владимир Зеленский заявил, что город полностью зачищен.
После освобождения Лимана в нем обнаружены массовые захоронения. По предварительным данным, в одном из них похоронено около 200 гражданских, а в другом по крайней мере 20 украинских военнослужащих. Полиция начала эксгумацию, пишет Википедия.
Боевые действия на Лиманском направлении - что известно о ситуации на фронте
Напомним, как ранее сообщал Главред, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", капитан первого ранга запаса ВМС Украины Павел Лакийчук отметил, что на Купянско-Лиманском направлении продолжаются интенсивные бои. По его словам, данное направление фронта можно считать второстепенным, но это отнюдь не уменьшает ожесточенность боевых столкновений.
СМИ со ссылкой на источники в Генштабе ВСУ отмечают, что российские оккупационные войска испытывают недостаток снарядов на фронте. Соотношение расходов боеприпасов уменьшилось до 1 к 3 в пользу РФ, по сравнению с предыдущим соотношением 1 к 7.
Донецкое направление остается приоритетным для армии РФ. Сейчас сложная ситуация для украинских защитников остается на Часовояровском направлении. Об этом заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.
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