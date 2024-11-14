РФ готова к переговорам: посол Москвы выступил с неожиданным заявлением

По мнению посла РФ в ООН, переизбрание Трампа "открывает новые возможности" для диалога между Россией и США.

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РФ надеется на переговоры / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/DonaldTrump, УНСАН

Ключевые тезисы:

Россия готова к переговорам

Переговоры должны основываться на "реалиях достижений РФ"

Россия готова к "любым мирным переговорам" насчет войны в Украине, если их инициирует новоизбранный президент США Дональд Трамп. Об этом в четверг, 14 ноября, заявил посол Москвы в ООН в Женеве, передает Reuters.

Однако Геннадий Гатилов подчеркнул, что переговоры якобы должны основываться на реалиях российских достижений.

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"Трамп обещал закончить войну в Украине за одну ночь. Хорошо, пусть попробует. Но мы, реалисты, конечно, понимаем, что этого никогда не произойдет. Но если он начнет или предложит что-то, что начнет политический процесс, это будет приветствоваться", - заявил Геннадий Гатилов, постоянный представитель России при ООН в Женеве.

Кроме того, Гатилов подчеркнул, что переизбрание Трампа "открывает новые возможности" для диалога между Россией и США, чего, по его мнению, странам не хватало в последние годы.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Переговоры Украины и РФ - новости по теме

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщал, что переговоры с РФ это не соглашение о мире, это принуждение страны-агрессора к миру на базе международного права. Он подчеркнул, что для Украины важно установить отношения с РФ на основе международного права, которое четко определяет, что можно обсуждать, а что - нет.

Как писал Главред со ссылкой на генсека НАТО Марка Рютте, Украина должна самостоятельно решать, когда начать переговоры с Россией по завершению войны. Альянс должен продолжать оказывать Украине военную помощь, чтобы страна могла вести переговоры с позиции силы.

По мнению историка и дипломата Романа Бессмертного, то, что новоизбранный президент Соединенных Штатов может закончить российскую агрессию против Украины за 24 часа - фантазия из окружения Трампа. Бессмертный уверен, что, если начнется торг по территориям, это приведет к глобальной войне, "причем с гарантией и страховкой". Только максимально усилив Украину, можно закончить войну.

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