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РФ готова к переговорам: посол Москвы выступил с неожиданным заявлением

Марина Фурман
14 ноября 2024, 23:36
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По мнению посла РФ в ООН, переизбрание Трампа "открывает новые возможности" для диалога между Россией и США.
Зеленский, Путин, Трамп
РФ надеется на переговоры / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/DonaldTrump, УНСАН

Ключевые тезисы:

  • Россия готова к переговорам
  • Переговоры должны основываться на "реалиях достижений РФ"

Россия готова к "любым мирным переговорам" насчет войны в Украине, если их инициирует новоизбранный президент США Дональд Трамп. Об этом в четверг, 14 ноября, заявил посол Москвы в ООН в Женеве, передает Reuters.

Однако Геннадий Гатилов подчеркнул, что переговоры якобы должны основываться на реалиях российских достижений.

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"Трамп обещал закончить войну в Украине за одну ночь. Хорошо, пусть попробует. Но мы, реалисты, конечно, понимаем, что этого никогда не произойдет. Но если он начнет или предложит что-то, что начнет политический процесс, это будет приветствоваться", - заявил Геннадий Гатилов, постоянный представитель России при ООН в Женеве.

Кроме того, Гатилов подчеркнул, что переизбрание Трампа "открывает новые возможности" для диалога между Россией и США, чего, по его мнению, странам не хватало в последние годы.

Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Переговоры Украины и РФ - новости по теме

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщал, что переговоры с РФ это не соглашение о мире, это принуждение страны-агрессора к миру на базе международного права. Он подчеркнул, что для Украины важно установить отношения с РФ на основе международного права, которое четко определяет, что можно обсуждать, а что - нет.

Как писал Главред со ссылкой на генсека НАТО Марка Рютте, Украина должна самостоятельно решать, когда начать переговоры с Россией по завершению войны. Альянс должен продолжать оказывать Украине военную помощь, чтобы страна могла вести переговоры с позиции силы.

По мнению историка и дипломата Романа Бессмертного, то, что новоизбранный президент Соединенных Штатов может закончить российскую агрессию против Украины за 24 часа - фантазия из окружения Трампа. Бессмертный уверен, что, если начнется торг по территориям, это приведет к глобальной войне, "причем с гарантией и страховкой". Только максимально усилив Украину, можно закончить войну.

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Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступки. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному решению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.

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война в Украине Дональд Трамп посол РФ мирные переговоры с Россией
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