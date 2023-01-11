РФ готовит новый ракетный удар по Украине: в Силах обороны назвали вероятные цели

Российские оккупанты готовятся к новой массированной ракетной атаке по Украине, заявила начальник координационного пресс-центра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк.
В последнюю неделю Силы обороны фиксируют активность беспилотников РФ, что свидетельствует о подготовке к массированному обстрелу, рассказала она Суспильному.
По ее словам, БПЛА врага сначала собирают информацию о тех целях, которые они хотят поразить.
"Скорее всего, это будут объекты критической инфраструктуры. Они продолжают пытаться создать техногенные неудобства нашему населению, в том числе и в условиях похолодания. Они продолжают выискивать системы противовоздушной обороны, которые мечтают поразить", - сказала начальник координационного пресс-центра сил охраны и обороны Юга.
Он пояснила: учитывая, что для переснаряжения после массированной ракетной атаки врагу как правило нужно 10-14 дней, можно предположить, что Украина находится накануне нового удара РФ.
Гуменюк также обратила внимание на то, что штормовая погода не способствует тому, чтобы корабельная группировка РФ была в море, именно поэтому российская армия вывела ее в пункты базирования.
Она добавила, что погода до конца недели будет штормовой однако вывести ракетоносители в море у российской армии будет возможность.
Напомним, в субботу, 31 декабря, во время массированной ракетной атаки украинские защитники уничтожили в небе над Киевом семь вражеских воздушных целей. В трех районах столицы есть разрушения в результате падения обломков российских ракет.
По предварительным данным, в результате падения обломков есть разрушения в Голосеевском районе, Соломенском районе, Печерском районе. В Днепровском районе на улице обнаружены обломки ракеты.
В ходе массированной ракетной атаки в четверг, 29 декабря, выпустили по территории Украины 70 ракет.
При этом были уничтожены 58 из 70 крылатых ракет РФ.
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