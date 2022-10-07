РФ нужен ударный кулак: в ВСУ предупредили об угрозе новой атаки на Киев

Киев защищен гораздо лучше, чем перед началом полномасштабного вторжения 24 февраля, подчеркнул Сергей Наев.
Повторное наступление российских войск на Киев возможно, но для этого оккупантам будет необходимо сформировать соответствующий ударный кулак, заявил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев.
Для этого армии РФ понадобилось бы 2-3 месяца, подчеркнул он эфире национального телемарафона.
"Для этого необходимо создать такие силы. На это понадобится определенный промежуток времени. Чтобы создать соответствующие силы, и мы это почувствовали, необходимо 2-3 месяца", пояснил генерал-лейтенант.
Вместе с тем он обратил внимание на то, что на сегодня Киев защищен гораздо лучше, чем перед началом полномасштабного вторжения 24 февраля.
Украинский военный не исключил также того, что Беларусь может вступить в войну в Украине, "когда получит соответствующую команду от РФ".
"Если будут изменения обстановки у противника, мы изменим соответственно и свой состав сил", - добавил Наев.
Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин не отказался от идеи повторного нападения на Киев и захвата всей Украины, заявил военный эксперт Олег Жданов.
Для захвата всей Украины РФ необходимо собирать армию примерно в миллион человек.
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