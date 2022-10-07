РФ нужен ударный кулак: в ВСУ предупредили об угрозе новой атаки на Киев

РФ может снова атаковать Киев / Фото facebook.com/MNS.GOV.UA

Повторное наступление российских войск на Киев возможно, но для этого оккупантам будет необходимо сформировать соответствующий ударный кулак, заявил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Для этого армии РФ понадобилось бы 2-3 месяца, подчеркнул он эфире национального телемарафона.

"Для этого необходимо создать такие силы. На это понадобится определенный промежуток времени. Чтобы создать соответствующие силы, и мы это почувствовали, необходимо 2-3 месяца", пояснил генерал-лейтенант.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что на сегодня Киев защищен гораздо лучше, чем перед началом полномасштабного вторжения 24 февраля.

Украинский военный не исключил также того, что Беларусь может вступить в войну в Украине, "когда получит соответствующую команду от РФ".

"Если будут изменения обстановки у противника, мы изменим соответственно и свой состав сил", - добавил Наев.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин не отказался от идеи повторного нападения на Киев и захвата всей Украины, заявил военный эксперт Олег Жданов.

Для захвата всей Украины РФ необходимо собирать армию примерно в миллион человек.

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