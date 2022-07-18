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РФ переходит к обороне: эксперт спрогнозировал сроки масштабного контрнаступления ВСУ

18 июля 2022, 14:59

На херсонском и харьковском направлениях оккупационные войска РФ перешли к пассивной обороне.

украинские военные, ВСУ
Появился прогноз контрнаступления ВСУ / Генштаб ВСУ

Сразу на нескольких направлениях Вооруженные силы Украины могут перейти в контрнаступление в ближайшее время.

По мнению военного эксперта Дмитрия Снегирева, реализация такого сценария вероятна уже до конца лета. Об этом он подчеркнул в эфире общенационального марафона.

Он считает, что поставки западного оружия позволяют ВСУ уже сейчас готовиться к контрнаступательным действиям.

Эксперт пояснил, что на херсонском и харьковском направлениях можно говорить о том, что оккупационные войска перешли к пассивной обороне и пытаются сдерживать наступление ВСУ.

"Поэтому следует говорить, что с получением оружия от партнеров, которое уже поступило в ВСУ, следует ожидать изменения военного противостояния. То есть контрнаступления украинских военных по нескольким направлениям уже до конца лета", – отметил он.

Снегирев добавил, что "основным военным театром" до конца лета будет оставаться донецкое направление.

Читайте такжеВСУ могут освободить Херсонскую область уже в августе – Соболевский

Ранее сообщалось о том, что освобождение Херсонской области из-под российской оккупации может произойти уже в августе этого года.

На захваченных россиянами территориях юга нашего государства очень много людей, которые ждут, когда придет ВСУ. Поэтому Украина не имеет права проиграть на юге. Об этом рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета Игорь Соболевский.

"Вполне вероятно, что ВСУ освободят Херсонщину уже в августе. Мы имеем очень большой запрос общества на освобождение Херсона и Херсонщины. Это достаточно большой регион, в котором много людей находятся в оккупации и ждут освобождения", – отметил он.

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