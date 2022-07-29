РФ планировала казнь заранее: в Сети разнесли версию об ударе HIMARS по Еленовке

РФ убила пленных ВСУ в Еленовке / t.me/pgo_gov_ua

Украинская прокуратура начала расследование в связи с обстрелом российскими войсками колонии в Еленовке Донецкой области, в результате чего погибли около 40 человек и 130 получили ранения.

"Прокурорами Офиса Генерального прокурора начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

В прокуратуре подчёркивают: "По данным следствия, 29 июля 2022 года государство-оккупант нанесло удар по территории исправительной колонии №120 во временно оккупированном селе Оленевка Волновахского района Донецкой области. В результате погибли около 40 человек и 130 получили ранения".

Согласно сообщению, установлено, что в этой колонии оккупанты противоправно удерживают гражданских лиц и военнопленных Вооруженных сил Украины.

Оккупанты разгоняют фейк об ударе HIMARS

Отметим, что оккупанты в "доказательство" версии о якобы ударе ВСУ по Еленовке продемонстрировали собранные по всему фронту осколки от снарядов HIMARS, часть из которых уже покрылась ржавчиной.

При этом журналист Денис Казанский указал на фактическое признание оккупантов в совершении военного преступления.

"Корреспондент РИА Новости показывает обломки HIMARS, найденные на месте удара по колонии с украинскими пленными в Еленовке", - подписали ролик пропагандисты.

При этом на кадрах наряду со свежими осколками видны и уже покрытые ржавчиной, что свидетельствует о том, что они пролежали под открытым небом не один день.

Вместе с тем, после "удара HIMARS", о котором утверждают пропагандисты РФ, не пострадал ни один надзиратель колонии. Тогда как количество погибших военнопленных украинцев, по заявлениям оккупантов, исчисляется десятками, а раненых - могло перевалить за сотню.

Об этом заявила так называемая "уполномоченная по правам человека" в ОРДО Дарья Морозова.

"К радости, сотрудники СИЗО не пострадали. Они сейчас находятся в... в хорошем состоянии. Пострадали, к сожалению, только пленные", - выдала Морозова.

По мнению Казанского, эта оговорка с головой выдает военных преступников из РФ.

"Если кому-то еще нужны доказательства того, что россияне казнили пленных азовцев, просто расстреляв их из артиллерии - то вот они. Российские пропагандисты признают, что ни один сотрудник колонии не пострадал, что было бы невозможно, если бы обстрел для них был неожиданным. Эту массовую казнь пленных россияне спланировали заранее", - подчеркнул журналист.

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Напомним, ранее в Генштабе ВСУ заявили, что российские оккупанты продолжают совершать террористические акты. Они из артиллерии обстреляли колонию в оккупированной Еленовке Донецкой области, где российская армия держала военнопленных украинских защитников.

"По информации командующего Ракетных войск и артиллерии и командования сухопутных войск ВС Украины, по району населенного пункта Еленовка Вооруженные Силы Украины ракетных и артиллерийских ударов не наносили. Ракетные войска и артиллерия ВС Украины, благодаря полученному от стран-партнеров высокоточному оружию, наносят исключительно точные удары только по военным российским объектам", - говорится в сообщении.

До того представители оккупантов, Минобороны РФ, утверждали, что в результате обстрела Еленовки якобы силами ВСУ "погибли 40 украинских военнопленных бойцов и еще 70 оказались ранены".

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