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РФ "пошла ва-банк": боец ВСУ сделал тревожное заявление о ситуации на фронте

Юрий Берендий
10 ноября 2024, 18:25
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Российские оккупанты бросили все силы для захвата города Курахово в Донецкой области, несмотря на значительные потери среди личного состава, отметил военный.
РФ 'пошла ва-банк': боец ВСУ сделал тревожное заявление о ситуации на фронте
РФ пошла ва-банк на одном из направлений - боец ВСУ / Коллаж Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, 22 отдельная механизированная бригада

Кратко:

  • Войска РФ пытаются охватить Курахово с нескольких сторон
  • Россия поставила все на эту битву

Российские войска пытаются прорвать оборону вблизи города Курахово Донецкой области и продвинуться в направлении Успеновки. Об этом сообщил представитель пресс-службы 79-й десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ Орест Дрималовский в эфире телемарафона.

По его словам, ситуация остается чрезвычайно напряженной и угрожающей: оккупанты активно используют FPV-дроны и наносят массированные авиаудары по жилым кварталам Курахово, вызывая значительные разрушения. В то же время российские силы стремятся выровнять линию фронта, прорваться через Успеновку и углубиться, чтобы охватить город с разных сторон.

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"Этому мешает героическая работа наших десантников на переднем крае, которые непосредственно вступают в стрелковые бои с оккупантами и уничтожают врага. Не дают оккупантам продвигаться дальше в нашей полосе обороны, чтобы враг не прорвался в Курахово с юга", - указывает он.

Военный подчеркивает, что ситуация чрезвычайно серьезная, и украинское командование полностью осознает все риски, принимая решения, направленные на нанесение максимально возможных потерь врагу, чтобы обеспечить максимальную устойчивость оборонительной линии.

"При этом враг интенсивность вражеского артиллерийского огня остается чрезвычайно высокой Враг действительно рвется ва-банк, просто ставит все на эту битву. Не прекращает своих штурмов несмотря на то, что несет большие потери в живой силе и в технике", - констатировал Орест Дрималовский.

Курахове, Курахово Инфографика
Что известно о Курахово / Инфографика: Главред

Кто такой Орест Дрималовский?

Орест Дрималовский - украинский телеведущий, который объявил о своем решении мобилизоваться в ряды ВСУ в прямом эфире телемарафона. После получения повестки он заявил, что "другого пути к победе нет" и стал представителем пресс-службы 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады.

Бои за Курахово - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска усиливают наступление на Кураховском направлении, где ситуация осложняется, отметил младший сержант и командир отделения 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов, позывной "Осман".

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что российским силам, возможно, удастся занять город Курахово в Донецкой области, поскольку ситуация там остается сложной.

Между тем Forbes сообщает, что оккупанты пытаются вытеснить украинские силы из села Ильинка, расположенного примерно в 50 км к западу от Донецка вблизи Курахово. Бойцы 79-й бригады ВСУ, которая насчитывает около двух тысяч бойцов, противостоят натиску 10-тысячной группировки 20-й мотострелковой дивизии России.

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