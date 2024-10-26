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РФ применила новую тактику для ударов дронов по Киеву: в КГВА раскрыли детали

Юрий Берендий
26 октября 2024, 11:50
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Российские войска применили новую тактику использования ударных дронов по Украине, которая предусматривает несколько волн БпЛА, отметил спикер КГВА.
шахед, спасатели
У вражеских дронов новые тактики для ударов по городам Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ГСЧС

Коротко:

  • РФ применяет новую тактику ударов дронов по Украине
  • В КГВА назвали вероятные цели атак России

Российские ударные БПЛА применяют новые тактики для атак по городам Украины, в частности по столице. Вражеские дроны действуют волнами, где первые волны заставляют наши мобильные группы маневрировать, создавая тем самым "коридоры" для следующих волн. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов.

"Большинство атак осуществляются "Шахедами". Атаки идут волнами, преимущественно ночью. "Шахеды" заходят на малых высотах. Они могут крутиться в какой-то зоне, привлекая внимание. Основная их цель - запутать наши мобильные группы, заставить эти группы перемещаться, и таким образом создать "коридоры" для следующих волн", - рассказал Шаманов.

видео дня

По его словам, почти все атаки дронов "Шахед" успешно отражаются ПВО, поэтому доподлинно неизвестно, какие именно объекты являются целью атаки.

Однако, он отметил, что на основе заявлений на российских пропагандистских каналах можно предположить, что перед зимой враг будет пытаться нанести удары по объектам инфраструктуры, логистических центрах, критически важных объектах, таких как ТЭЦ.

"Уже который сезон они пытаются оставить украинцев без света, тепла, газа и воды, но, к счастью, благодаря работе сил и средств ПВО это им не удается", - сказал представитель КГВА.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Что известно об ударных дронах типа "Шахед" / Инфографика: Главред

Что такое дрон Shahed

Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 25 октября российские оккупанты атаковали Днепр и Запорожье с применением баллистического вооружения с территории временно оккупированного Крыма. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ и руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В ночь на субботу, 26 октября, российские оккупанты снова атаковали Украину, запустив большое количество дронов, в частности по Киеву. Воздушная тревога в столице продолжалась более 7 часов. Киевская городская военная администрация сообщила, что Силы обороны обнаружили и обезвредили около десятка вражеских ударных дронов, угрожавших столице.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаки российских оккупантов, которые были осуществлены вечером 25 октября и в ночь на 26 октября, в частности по Киеву, Днепру, Сумской, Хмельницкой и других регионах.

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