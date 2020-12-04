"РФ раздавят санкциями, как катком": эксперт назвал главную ошибку Киева по Крыму и Донбассу

Украина не назвала РФ стороной конфликта, напомнил эксперт / фото:profi-forex.org

Участники Крымской платформы могут задать Киеву резонный вопрос: "Какова политическая позиция Украины в отношении России по Крыму?".

Об этом военный эксперт Олег Жданов заявил во время чата в Главреде.

"Тут мы упремся в Резолюцию Генассамблеи ООН от 2015 года, в которой Украине порекомендовали признать аннексию Крыма вооруженным конфликтом между Украиной и Россией, поскольку аннексия осуществлялось с помощью вооруженных сил Российской Федерации. Однако мы эту рекомендацию проигнорировали. Петр Алексеевич все пять лет своего президентства рассказывал нам, что Киеву ничего не нужно признавать, потому что уже все признала ООН. А ООН не признала – она рекомендовала признать!", - напомнил он.

Жданов уточнил, что в законодательстве Украины закреплена формулировка "временная оккупация": "Но такой формулировки не существует в международном праве. Есть "оккупированная территория" и есть "деоккупированная территория". Потому мировое сообщество по сей день не понимает ситуации, которая сложилась между Украиной и Россией в отношении Крыма. Поскольку между нашей страной и РФ до сих пор действует Договор о стратегическом партнерстве! Нас развели, как котят, когда обещали в апреле 2019 года прекратить действие этого договора, но, поскольку Украина не подала за шесть месяцев письменную заявку об изменении своего участия в этом договоре, в апреле прошлого года, пока мы с вами ходили на избирательные участки, этот договор автоматически пролонгировался на 10 лет – до 2029 года".

Читайте такжеВозвращение контроля над границей: Кравчук оценил новую идею по ДонбассуЭксперт также считает, что аналогичная ситуация сложилась и в ситуации вокруг Донбасса: "Во всем мире думают, что на Донбассе идет гражданская война, потому, что мы нигде официально не назвали Россию стороной конфликта. Мы назвали Россию страной-агрессором только в одном из документов – в законе о реинтеграции Донбасса. Но как мы можем называть Россию страной-агрессором, если у нас действует Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве? Выходит, что с трибуны генассамблеи ООН Украина рассказывает о войне с Россией, но не признает РФ стороной конфликта".

Он уверен, что фундаментальная ошибка власти состоит в том, что Украина избегает назвать Россию стороной конфликта.

"Это – одно из следствий внешнего управления страной. Если назвать Россию стороной конфликта, то против нее сразу будет задействован механизм системы безопасности, созданный ООН. Россию за это должны просто раздавить санкциями, как катком: никто тогда не будет вправе заключать с Россией, как со страной-агрессором, договора, вести торговлю. Россия будет раздавлена, но в результате исчезнет образ врага для Запада. А зачем тогда НАТО?

Читайте такжеЗахват Крыма: Путин продлил эмбарго против Украины в ответ на санкцииС другой стороны, спросите у любого нашего политика – каждый скажет: "Да вы что! Воевать с Россией! Там же такая армия!". Но – мы воевали с этой армией в 2014 году, вели контрнаступательную операцию и громили российскую десантуру по полной программе, освобождая наши территории, пока не было объявлено первое одностороннее прекращение огня. Потому я и утверждаю, что это – следствие внешнего управления. Кому-то очень выгоден такой конфликт в центре Европы с неопределенными границами, с неопределенными понятиями и с неопределёнными участниками. Поэтому данный конфликт продолжается и будет продолжаться", - добавил Жданов.

Напомним, ранее Жданов предупредил о том, что для Украины с определенного момента сильная Турция может стать угрозой, поскольку начинается возрождение тюркского мира и Османской империи.