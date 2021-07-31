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"РФ трудно соскочить": Витренко назвал главное условие новых переговоров по транзиту газа

31 июля 2021, 19:48
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Россия может создавать определенные проблемы, предупредил Юрий Витренко.

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В Нафтогазе оценили перспективы новых переговоров с РФ / Reuters

Председатель правления НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко считает, что России будет трудно "соскочить" с действующего соглашения о транзите газа через Украину, которая будет действовать до 2024 года.

"Мы считаем, что да. Опять же она может создавать нам определенные проблемы. Но это не самый большой риск, скажем так. При этом здесь просто важно понимать, как этот контракт был заключен. Мы начинали с того, что Россия не хотела вообще какой-либо контракт продолжать или заключать и говорила, что, скорее, Земля будет вращаться вокруг Луны", - заявил он в интервью Радио Свобода.

Он добавил, что Киев готов вести переговоры о продлении текущего контракта.

"К сожалению, кстати, переговоров нет. А переговоры с немецким правительством о продлении контракта с "Газпромом" тоже неуместно вести. Нужно вести эти переговоры с "Газпромом". Но мы настаиваем на том, что параллельно, а лучше вообще до того, как будут переговоры с "Газпромом", были переговоры с европейскими компаниями. Потому что мы заинтересованы в том, чтобы европейские компании, а не только "Газпром" бронировали мощности. И, кстати, не после 2024 года, в а сейчас", - подчеркнул Витренко.

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Ранее Витренко заявил о том, что предложения по сохранению транзита через Украину в обмен на невыгодные закупки российского газа для нашей страны неприемлемы.

Комментируя заявление главы правления Газпрома Алексея Миллера о готовности обеспечить и увеличить транзит газа через Украину при дополнительных закупках российского газа, Витренко сказал, что Украина не примет "такие дискриминационные предложения".

Контракт на транзит газа между Россией и Украиной

30 декабря 2019 года в результате трехсторонних переговоров Украина – Россия – Европейский Союз был подписан новый контракт на транзит газа с 1 января 2020 года на 5 лет с возможностью его пролонгации на 10 лет на аналогичных условиях.

Договоренность была достигнута еще 20 декабря, однако подписи были поставлены за сутки до прекращения прежнего контракта.

Минимальные гарантированные объемы прокачки - 65 млрд м куб. газа в первый год и по 40 млрд м куб. на следующие 4 года. При этом фактические объемы могут быть выше.

По словам исполнительного директора Нафтогаза Юрия Витренко, это первый случай в истории Украины, когда Газпром заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати". Ранее закупки газа у Газпрома покрывались похожим, но невыгодным для Украины и выгодным для России, принципом "бери или плати"."

Газпром и Нафтогаз Украины также заключили безотзывное соглашение об урегулировании споров.

Минюст Украины и Газпром заключили безотзывное мировое соглашение, предусматривающее прекращение Украиной всех текущих и возможных будущих требований к Газпрому, основанных на решении Антимонопольного комитета Украины.

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