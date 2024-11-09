РФ ударила по Одессе дронами, задело многоэтажки и не только: подробности

Повреждены несколько многоэтажек и дома в частном секторе, а также админздания, складские помещения и автомобили.

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Последствия удара по Одессе в ночь на 9 ноября/ коллаж: Главред, фото: Одесский городской совет

Кратко:

Оккупанты ночью ударили по Одессе дронами

Был поврежден ряд зданий, среди которых многоэтажки

Обошлось без пострадавших

Страна-агрессор Россия в ночь на субботу, 9 ноября, ударила беспилотниками по Одессе. Повреждены ряд зданий. В частности, задело несколько многоэтажек и дома в частном секторе.

Также в одном из районов города повреждены административные здания, складские помещения и автомобили. Об этом сообщили в Одесском городском совете в Telegram.

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"Ночью 9 ноября в результате вражеской атаки повреждены несколько многоэтажек и дома в частном секторе, а также админздания, складские помещения и автомобили в одном из районов Одессы", - отметили в горсовете.

И. о. Одесского городского головы Александр Филатов отметил, что утром на локациях начнут работу коммунальные службы, будет развернут городской оперативный штаб для помощи горожанам, чьи дома были повреждены в результате атаки ударными дронами.

Также Филатов рассказал, что обошлось без пострадавших.

"В результате уже третьей атаки обломками БПЛА поврежден жилой комплекс, выбиты окна, двери. К счастью, никто не пострадал. С утра будет развернут Одесский городской оперативный штаб, начнут работать коммунальные службы. Работники администрации начнут проводить обследование, предоставлять консультации жителям по оформлению материальной помощи. Кроме того, повреждено админздание и складские помещения, к счастью, так же без пострадавших", - сообщил он.

Удар по Одессе в ночь на 9 ноября/ скрин

Смотрите видео последствий удара РФ по Одессе:

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Ранее Главред сообщал, что в ночь на 9 ноября РФ ударила 500-килограммовой бомбой по многоэтажке в Харькове. Оккупанты атаковали жилые дома харьковчан, пока те спали. Разрушено несколько этажей в многоэтажке, вспыхнул пожар.

Также сообщалось, что произошла атака на Киевскую область - оккупанты ударили ракетой, вспыхнули пожары, пострадали люди. Оккупанты продолжают атаки на Киевскую область. Прошлой ночью люди пострадали в результате падения обломков сбитых вражеских целей.

Напомним, также оккупанты массированно ударили дронами по Одессе, есть погибшая и разрушения. Один человек погиб, пострадали девять человек. В результате удара повреждены частные дома, здание учебного заведения и складские помещения.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что РФ за ночь атаковала 3 области, есть десятки пострадавших. Оккупанты выпустили по Украине 92 дрона и 5 ракет, а также били авиабомбами. Очень много людей пострадало, в одной из областей погиб человек. Зеленский сделал важное заявление.

Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко предупредил, что РФ скоро может ударить ракетами, которые накапливает на аэродромах стратегической авиации. Накопленное количество ракет уже достаточно для того, чтобы провести удар, также готова и сама авиация, отметил он.

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