РФ выбрала новые цели: украинцев предупредили об угрозе массированного удара

Россия целенаправленно била по детской больнице Охматдет в Киеве, заявил заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, эксперт по авиации Анатолий Храпчинский.

"Здесь, вероятно, был прямой прилет. Давайте начнем с того, что Россия осуществила массовый ракетный обстрел днем. То есть из расчета того, что будет больше гражданского населения на улице. И для того, чтобы нанести как можно больше вреда", — подчеркнул он в эфире Radio NV.

Эксперт пояснил – за счет того, что была комбинированная атака как баллистическими целями, так и аэробаллистическими, так и крылатыми ракетами, это усложнило работу противовоздушной обороны.

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"Из тех видео, которые мы видим, была активная попытка нанести [удар] прицельно по Охматдету. Террористическая Россия продолжает пытаться бить по гражданским городам", - отметил он.

По его словам, массированная атака врага была перед саммитом НАТО, который запланирован на 9 июля:

"Здесь еще есть такая политическая составляющая, вероятно, Путин показывает, что он не собирается принимать какие-то планы, кроме своего, по регулированию этой войны", - предупредил собеседник.

Что такое Охматдет Охматдет - это диагностически многопрофильное лечебное учреждение в Киеве, которое оказывает специализированную высококвалифицированную медицинскую помощь детскому населению Украины. Самая большая детская больница в Украине. В период советской власти заведение получило название Охматдет, что означает "охрана материнства и детства". Сейчас во дворе Охматдета стоит памятник Николе Терещенко, главному меценату и благотворителю больницы.

Как уточнил он в эфире информационного телемарафона, оккупанты спешили нанести удар по Украине, пока Киев не получил от партнеров большего количества систем противовоздушной обороны.

"Россияне пытаются действовать как террористы. С нашей стороны должен быть более отработанный механизм по применению, увеличение номенклатуры вооружения и географии использования западных образцов вооружения и удары по РФ. Поскольку такие удары будут продолжаться, пока мы не уничтожим такие объекты, которые используют для базирования авиации россияне, а также, склады или предприятия, которые производят эти ракеты", - добавил Храпчинский.

Ракетный удар по Украине 8 июля - последние новости

В понедельник утром, 8 июля, РФ нанесла массированный удар по Украине, взрывы прогремели во многих регионах. В Киеве попадание было по корпусам детской больницы "Охматдет" в Шевченковском районе. Также в пабликах появилось множество фотографий и видеороликов, на которых видны разрушения в одном из корпусов этого медучреждения.

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Позднее стало известно, что в результате ракетного удара в Днепровском районе повреждено многоэтажное здание медцентра. В результате атаки РФ 4 погибших, еще 3 травмированы, произошло частичное разрушение здания.

Минобороны России отреагировало на кровавые последствия своих ракетных ударов по гражданским объектам Киева, в частности по детской больнице "Охматдет", и других городов в понедельник, 8 июля. Всю вину в убийстве гражданского населения Россия, естественно, переложила на украинскую ПВО.

Как сообщалось, в результате ракетной атаки РФ по Кривому Рогу известно о десятках раненых, кроме того, по данным Совета обороны города, предварительно - 10 погибших.

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