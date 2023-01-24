РФ за полчаса потеряла $40 млн: ночью ВСУ сбили три российских 'Аллигатора'

Вертолеты оккупантов были уничтожены на восточном направлении сразу после полуночи 24 января.

У армии РФ стало на три вертолета Ка-52 меньше / Фото mil.ru

В ночь на вторник, 24 января, Воздушные силы ВСУ уничтожили три российских вертолета Ка-52.

Вертолеты оккупантов были уничтожены на восточном направлении за полчаса воздушного боя, передают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"За полчаса противовоздушного боя с 00.00 по 00.30 часов 24 января подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ на восточном направлении уничтожено три российских ударных вертолета Ка-52", - говорится в сообщении.

t.me/kpszsu

Как сообщал Главред, в декабре российские войска в Запорожской области сбили собственный ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор".

В октябре украинские защитники в течение сорока минут сбили российский ударный вертолет Ка-52, а также штурмовик Су-25 общей стоимостью около $27 млн.

Ранее бойцы из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" ВСУ также сбили вертолет оккупантов Ка-52.

Вертолет Ка-52 Ка-52 "Аллигатор" (по кодификации НАТО — Hokum B) — российский разведывательно-ударный вертолёт нового поколения. Способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Представляет собой дальнейшее развитие вертолёта Ка-50 "Чёрная акула", передает Википедия. Вариант корабельного базирования Ка-52К может оснащаться сравнительно более мощным, чем большинство ударных вертолётов армейской авиации, комплексом управляемого вооружения "Гермес-А" с максимальной дальностью стрельбы 15—20 км. Стоимость одного вертолёта Ка-52 — около 857 млн рублей (приблизительно 12,5 млн долларов).

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