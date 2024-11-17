РФ запустила более 200 ракет и дронов для атаки по Украине: сколько целей сбили

Российские оккупанты атаковали Украину ракетами и ударными беспилотниками типа "Шахед". Всего было зафиксировано 210 воздушных целей. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Россияне запустили 90 беспилотников и 120 ракет:
- 1 гиперзвуковая корабельная ракета 3М22 "Циркон";
- 8 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал";
- 101 крылатая ракета Х-101, "Калибр";
- 1 баллистическая ракета "Искандер-М";
- 4 крылатые/противорадиолокационные ракеты Х-22/Х-31П;
- 5 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;
- 90 ударных БпЛА/дронов неустановленного типа.
Для запуска ракет враг применил 7 стратегических бомбардировщиков Ту-160 и 16 Ту-95МС, 2 дальних бомбардировщика Ту-22М3, 5 истребителей-бомбардировщиков Су-34, 4 истребителя Су-27, 10 истребителей МиГ-31К, 4 корабля - носители крылатых ракет.
Украинским защитникам удалось уничтожить 144 воздушные цели - 102 ракеты и 42 "Шахеда":
- 1 гиперзвуковой корабельной ракеты 3М22 "Циркон";
- 7 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал";
- 85 крылатых ракет Х-101, "Калибр";
- 4 крылатых/противорадиолокационных ракет Х-22/Х-31П;
- 5 управляемых авиационных ракет Х-59/69;
- 42 ударных БпЛА/дронов неустановленного типа (из районов Курск, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ).
41 вражеский дрон был локально потерян в разных регионах Украины, еще 2 полетели в сторону РФ и временно оккупированной территории.
Взрывы в Украине 17 ноября - что известно
Как сообщал Главред, утром 17 ноября Украина оказалась под массированной атакой. В нескольких областях Украины были зафиксированы взрывы. Было зафиксировано 23 вражеских бомбардировщика РФ в воздухе - Ту-95МС 16 бортов и Ту-160 7 бортов.
Как говорилось в сообщении военных, бомбардировщики ожидались в районе пусковых рубежей ориентировочно в 6:00, так и произошло. Около 6:30 крылатые ракеты вошли в воздушное пространство страны.
Напомним, в Киеве есть двое пострадавших, зафиксировано падение обломков в результате массированного удара РФ.
Одна пострадавшая женщина была госпитализирована в Печерском районе из жилого дома, куда попал обломок БпЛА. Предварительно в квартире на 4-м этаже повреждены стена и потолок.
Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что РФ может нанести повторные удары. У агрессора есть ракетный запас на несколько ударов по Украине.
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