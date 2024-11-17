РФ запустила более 200 ракет и дронов для атаки по Украине: сколько целей сбили

Российские оккупанты атаковали Украину 90 беспилотниками и 120 ракетами.

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РФ запустила более 200 ракет и дронов для атаки по Украине / Коллаж: Главред, фото: Стратком ВСУ, defence-ua

Российские оккупанты атаковали Украину ракетами и ударными беспилотниками типа "Шахед". Всего было зафиксировано 210 воздушных целей. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Россияне запустили 90 беспилотников и 120 ракет:

1 гиперзвуковая корабельная ракета 3М22 "Циркон";

8 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

101 крылатая ракета Х-101, "Калибр";

1 баллистическая ракета "Искандер-М";

4 крылатые/противорадиолокационные ракеты Х-22/Х-31П;

5 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

90 ударных БпЛА/дронов неустановленного типа.

Для запуска ракет враг применил 7 стратегических бомбардировщиков Ту-160 и 16 Ту-95МС, 2 дальних бомбардировщика Ту-22М3, 5 истребителей-бомбардировщиков Су-34, 4 истребителя Су-27, 10 истребителей МиГ-31К, 4 корабля - носители крылатых ракет.

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Украинским защитникам удалось уничтожить 144 воздушные цели - 102 ракеты и 42 "Шахеда":

1 гиперзвуковой корабельной ракеты 3М22 "Циркон";

7 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

85 крылатых ракет Х-101, "Калибр";

4 крылатых/противорадиолокационных ракет Х-22/Х-31П;

5 управляемых авиационных ракет Х-59/69;

42 ударных БпЛА/дронов неустановленного типа (из районов Курск, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ).

41 вражеский дрон был локально потерян в разных регионах Украины, еще 2 полетели в сторону РФ и временно оккупированной территории.

Российские оккупанты атаковали Украину дронами и шахедами / фото: Воздушные силы ВСУ

Взрывы в Украине 17 ноября - что известно

Как сообщал Главред, утром 17 ноября Украина оказалась под массированной атакой. В нескольких областях Украины были зафиксированы взрывы. Было зафиксировано 23 вражеских бомбардировщика РФ в воздухе - Ту-95МС 16 бортов и Ту-160 7 бортов.

Как говорилось в сообщении военных, бомбардировщики ожидались в районе пусковых рубежей ориентировочно в 6:00, так и произошло. Около 6:30 крылатые ракеты вошли в воздушное пространство страны.

Напомним, в Киеве есть двое пострадавших, зафиксировано падение обломков в результате массированного удара РФ.

Одна пострадавшая женщина была госпитализирована в Печерском районе из жилого дома, куда попал обломок БпЛА. Предварительно в квартире на 4-м этаже повреждены стена и потолок.

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что РФ может нанести повторные удары. У агрессора есть ракетный запас на несколько ударов по Украине.

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