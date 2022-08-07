РФ "жизненно необходимо" захватить Украину: у Зеленского назвали причину

Названа цель РФ в войне с Украиной / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Россия существует в форме империи, в которой ставка сделана на систему власти, заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

"С вечным противопоставлением Западу. Российская Федерация сегодня стремится принять такую же форму, как и 300 лет назад. Как и 100 лет назад", — пишет он в своем Telegram-канале.

Советник главы ОП отметил, что в российский империи украинцы играли важную роль - от инженерии до администрирования.

"Ни одной большой войны Россия не выиграла без Украины. Мы им жизненно нужны. Без Украины РФ не будет целостной империей, какой хочет быть. Поэтому они пытаются захватить нас для совместного противостояния Западу", — уверен он.

Арестович также добавил, что для Украины жизненно важно новую форму: "Это должна быть другая форма государства. Таким из вариантов является пятый проект. Но технического перехода к нему пока нет".

Война в Украине

В Генштабе Вооруженных сил Украины ранее заявили, что Россия отправляет свои войска к северо-восточным районам Херсонской области. Враг перебрасывает туда большое количество военной техники и оружия. В украинском командовании полагают, что захватчики могут пойти в наступление в глубину территории, чтобы попробовать перевести ВСУ в оборону.

Продолжаются бои на Донбассе. Оккупанты сконцентрировали свои усилия в районах Бахмута и Авдеевки. Захватчики пытаются создать условия для захвата Соледара с Бахмутом с целью оттеснения армии Украины от западной окраины Донецка.

Другие новости: