Родители потеряли третьего ребенка: появились новые подробности гибели рекордсменки Екатерины Долган

Екатерина Долган умерла на месте ДТП, узнали журналисты / УНИАН

Рекордсменка Национального реестра рекордов Украины Екатерина Долган за рулем авто погибла в ДТП, когда возвращалась с Киевского ультрамарафона (проходил 19 июня) домой в город Прилуки Черниговской области. Родители рекордсменки уже потеряли двух детей, она оставалась у них одна.

Девушка не преодолела всю дистанцию марафона. Тренеры были против того, чтобы она участвовала в забеге, просили снять ее с дистанции, рассказал Обозревателю первый наставник рекордсменки из Прилук Руслан Саливон.

По его словам, девушка проявила упорство и юношеский максимализм – решила бежать.

"…она решила бежать. Но не смогла. Жара, усталость, кислородное голодание. В этот же день она села за руль и ехала домой в Прилуки. В какой-то момент она то ли заснула за рулем, то ли отключилась и попала в аварию", – поделился тренер.

Знакомые Долган рассказали, что она двигалась на машине со скоростью не более 50 км/ч, авто съехало с дороги и врезалось в забор. Собеседники добавили, что девушка погибла на месте – часть крепления забора пробила лобовое стекло и ударила ее в голову.

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Ранее родители рекордсменки потеряли двух детей – у них через несколько дней после рождения умер мальчик. Потом в возрасте шести лет после тяжелой болезни умерла девочка. Девушка была третьим ребенком в семье, но после гибели брата и сестры стала единственным.

Напомним, руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова сообщила, что Екатерина Долган погибла 19 июня. Ветрова уточнила, что девушка разбилась на трассе Киев – Прилуки.

Руководитель рекордов добавила, что за несколько дней до гибели девушка принимала участие в забеге в Сумах.

Справка. Екатерина Долган училась в киевском Национальном педагогическом университете им. Михаила Драгоманова в Институте физического воспитания. Девушка была кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике и стала призер многочисленных соревнований и чемпионатов, которые проходили в Украине.

В начале сентября 2020 года, 9 числа, Долган установила рекорд Украины – преодолела максимальное расстояние на беговой дорожке. Девушка на дорожке без перерывов и отдыха за пять часов пробежала 51 километр.