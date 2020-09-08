Родненков и Кравцов прошли пограничный контроль и въехали в Украину

Белорусские оппозиционеры прошли пограничный контроль.
Белорусские оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов, которых насильно выдворили из страны, после прохождения всех необходимых мер пограничного контроля последовали на территорию Украины.
Об этом сообщили в ГПСУ во вторник, 8 сентября.
"В настоящее время граждане РБ А. Родненков и И. Кравцов после прохождения всех необходимых мер пограничного контроля последовали на территорию Украины", - сказано в сообщении на сайте ведомства.
Изгнание оппозиционеров из Беларуси – о чем говорилось ранее:
- Представители Координационного совета оппозиции Беларуси Антон Родненков и Иван Кравцов задержаны на территории Украины, сообщили в государственном пограничном комитете Беларуси.
- В Беларуси сообщили, что оппозиционные политики Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов пересекли границу Беларуси и отправились в Украину.
- Белорусские пограничники заявили, что Родненков и Кравцов находятся на территории Украины, тогда как Марию Колесникову задержали.
- В посольстве Украины в Беларуси подтвердили приезд граждан РБ Родненкова и Кравцова на украинскую территорию.
Автор: Адриана Бубновская