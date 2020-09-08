Родненков и Кравцов прошли пограничный контроль и въехали в Украину

Родненков и Кравцов въехали в Украину / arhano.ru

Белорусские оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов, которых насильно выдворили из страны, после прохождения всех необходимых мер пограничного контроля последовали на территорию Украины.

Об этом сообщили в ГПСУ во вторник, 8 сентября.

"В настоящее время граждане РБ А. Родненков и И. Кравцов после прохождения всех необходимых мер пограничного контроля последовали на территорию Украины", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

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