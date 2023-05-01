Роль Китая и уничтожение России: эксперт назвал выгодный для Украины сценарий

Агрессор Россия уже не может предпринимать такие опрометчивые шаги, как размещение ядерного оружия в Беларуси, не оглядываясь на Пекин, считает Виталий Кулик.

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Победы ВСУ могут усилить давление КНР на Россию, однако вряд ли переговоры с участием Пекина будут результативными - Кулик / Коллаж УНИАН, ua.depositphotos.com

Китай наращивает свои инструменты влияния на страну-оккупанта Россию. Москва уже не может делать такие шаги, как размещение ядерного оружия в Беларуси, без оглядки на позицию Пекина. В сентябре Кремль будет почти умолять КНР вмешаться в ситуацию с войной против Украины. Однако мировоззрение Китая вряд ли приведет к положительным сдвигам в рамках переговоров, поскольку цели Пекина и Киева отличаются друг от друга. Украинскому государству нужен распад Российской Федерации. Об этом заявил политолог, директор Центра развития гражданского общества Виталий Кулик.

В интервью Главреду он рассказал о том, что Китай продолжает наращивать свои возможности по оказанию влияния на Россию, и со временем Москва будет все меньше сопротивляться давлению Пекина. К примеру, такие решения, как размещение ядерного оружия в Беларуси, российское государство самостоятельно принять уже не может

"У Китая ежемесячно возрастает возможность влияния на Россию. Он не задействует все эти возможности для того, чтобы достичь прекращения вторжения, вывода российских войск, потому что сейчас это не в его интересах. А те условия, которых Китай требует от России, предусматривают, что РФ может некоторое время сопротивляться, но со временем этот люфт возможностей для нее будет уменьшаться. И Китай сможет получить преференции для своих планов от россиян меньшей кровью. То есть если раньше Россия могла заявить о нераспространении ядерного оружия, а на второй день разместить ядерные ракеты в Беларуси как плевок в сторону Пекина, то по состоянию на начало мая 2023 года Россия таких демаршей делать уже не сможет, а в сентябре почти будет умолять Китай вмешаться", - отметил Кулик.

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По его словам, дальнейшая позиция Китая зависит от ситуации на поле боя. Чем больше побед достигнут ВСУ, тем сильнее будет позиция Киева, и тогда Украина сможет четко отмести принуждение к переговорам или заморозке войны.

"Китай может себе позволить выжидать десятилетиями, не говоря уже о месяцах и кварталах. Поэтому чем больше у нас будет побед на фронте, тем больше мы сможем показать свою субъектность. В частности, сказать "нет" и западным партнерам, если они будут подталкивать нас к переговорам или заморозкам. Соответственно, тогда и Китай будет увеличивать свои инструментарии влияния на Россию, что может привести к определенной результативности переговоров", - добавил политолог.

Впрочем, аналитик также считает, что участие Китая в возможных переговорах Украины и России вряд ли будет выгодна Пекину, поскольку его участие в процессе создает сложности в вопросе вывода российских оккупационных войск из Украины и запуске распада РФ, который нужен Киеву.

"Но я не являюсь большим оптимистом относительно участия Китая в переговорном процессе, поскольку считаю, что это усложняет нам задачу по выводу российских войск с территории Украины и задачу военно-политического поражения России и ее распада. А это создает для нас новые риски, потому что для Украины целью должно быть уничтожение России как централизованного государства – только после этого можно будет снять угрозу нашей национальной безопасности на восточной границе", - подчеркнул Виталий Кулик.

Телефонный разговор Зеленского и Си Цзиньпина

26 апреля президент Украины Владимир Зеленский и лидер Китая Си Цзиньпин провели телефонные переговоры. Разговор продлился 1 час. Зеленский заявил, что диалог был содержательным.

Председатель КНР Си Цзиньпин по итогам разговора отметил, что направит спецпредставителя по делам Евразии в Украину и другие страны с целью консультаций по вопросам политического завершения войны Москвы против Киева.

Политический эксперт Тарас Загородний полагает, что разговор Зеленского и Си Цзиньпина вряд ли приведет к ускорению завершения войны. Как полагает политолог, Китай заинтересован в заморозке военных действий, бесконечных переговорах и сохранении Путина у власти в Кремле.

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Позиция Китая по войне России против Украины: