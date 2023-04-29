В сентябре Путин будет умолять Си Цзиньпина стать посредником в переговорах с Украиной - Кулик

Война в Украине для Китая - способ ослабления России и Запада, считает Виталий Кулик.

https://glavred.info/article/v-sentyabre-putin-budet-umolyat-si-czinpina-stat-posrednikom-v-peregovorah-s-ukrainoj-kulik-10466626.html Ссылка скопирована

Война в Украине - это один из больших кейсов, к которым Китай хочет быть приобщенным, считает Виталий Кулик / Главред

26 апреля глава Китая Си Цзиньпин позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, которая для многих в такие короткие сроки стала неожиданностью. По итогам разговора с Владимиром Зеленским лидер Китая сообщил, что Пекин направит своего спецпредставителя по евразийским делам в Украину и другие страны для проведения углубленного общения со всеми сторонами по вопросам политического урегулирования конфликта. В свою очередь в Украине эти переговоры назвали "содержательными" и заявили о достижении точек пересечения интересов.

В интервью Главреду директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик рассказал, почему Китаю выгодно затягивать войну в Украине, может ли состояться личная встреча глав Украины и Китая, и будет ли Пекин подыгрывать Кремлю.

Судя по тем заявлениям, которые звучали с обеих сторон, как бы вы охарактеризовали этот разговор?

видео дня

Китай пытается предложить свою собственную повестку дня для глобальных процессов. Война в Украине - это один из больших кейсов, к которым Китай хочет быть приобщенным. Очевидно, что от хода этой войны зависит много процессов в самом Китае и его позиционирование в мире. Он видит эту войну как длительный конфликт малой интенсивности, который не грозит превратиться в глобальную опасность и тем самым ослабляет Россию и Запад. Потому что война малой интенсивности - это фактически кровопускание Запада и России, из-за чего Россия тогда становится ближе к Пекину и способна соглашаться на все прихоти Поднебесной, а Запад становится более договороспособным в экономических, политических вопросах и менее озабочен, например, судьбой Тайваня.

Конечно, во всей этой схеме Китай должен был выступить в роли медиатора, и он это сделал, предлагая свой план урегулирования. Однако после визита в Москву у Си Цзиньпина не было достаточно аргументов для предметного разговора с Зеленским, потому что сухой остаток этого визита для Украины был небольшим. Поэтому была взята пауза. Кроме того, состоялся визит в Украину премьер-министра Японии, и в этом контексте для телефонных разговоров Си Цзиньпина с Зеленским (тем более, что Китай предпочел бы, чтобы они были не слишком прозрачны, то есть чтобы в них не озвучивались основные позиционные вещи) сложились неблагоприятные обстоятельства.

Позже произошло еще одно неожиданное обстоятельство - заявление посла Китая во Франции, которое вызвало шквальную негативную реакцию среди политиков, министров, государственных деятелей на Западе. Как минимум, посол наговорил на persona non grata в Украине. Соответственно, Пекину нельзя было молчать, и этим телефонным разговором Си Цзиньпин работал у себя министром иностранных дел, дезавуируя заявление посла во Франции. Потому что после таких заявлений нельзя быть модератором переговорного процесса между РФ и Украиной. Это не посредническая функция, когда страна отрицает суверенитет стороны конфликта. А посол как раз поставил под сомнение субъектность и суверенность Украины как республики бывшей СССР.

Понятно, что это не могло не влиять на общий фон украино-китайских переговоров. Поэтому если бы не было бы этого заявления посла, Китай, возможно, еще бы некоторое время потянул бы со звонком, но все же разговор состоялся. Я не думаю, что президент Китая в восторге от тезисов и вопросов, которые озвучил Зеленский. Потому что и в кулуарах вокруг этого разговора много слухов, но большинство сходится на позиции, что Зеленский озвучил предметные вопросы о том, что означают голосования Китая в Генассамблее ООН, почему Китай не называет войну войной. Если он выступает за территориальную целостность, то почему он не осуждает аннексии территорий, почему китайские запчасти имеются в российских военных дронах и много других неудобных вопросов для Китая. Поговаривают, что Зеленский их задал. Ранее я предлагал украинскому делать переговоры с Китаем максимально публичными, то есть чтобы эти вопросы прозвучали открыто и побудили Пекин к такому же публичному ответу, не скрываясь за политесом и расплывчатыми формулировками.

Переговоры состоялись, но я не думаю, что стороны достигли конкретного результата за исключением того, что в Украину прилетает спецпредставитель Си Цзиньпина по вопросам Евразии. Это бывший посол Китая в РФ, который понимает механику функционирования российской власти и имеет большой багаж личных контактов с российскими чиновниками. Ему не нужны посредники для того, чтобы позвонить, скажем, Патрушеву, Мишустину или еще кому-то. Соответственно, этого тяжеловеса китайской дипломатии можно сравнить с Куртом Волкером для американцев в свое время. Ему уже приписали то, что он будет вести пророссийскую линию, но, по-моему, это чушь. Потому что я бы подозревал не столько в пророссийскости, сколько в работе на китайские спецслужбы. Он будет отстаивать позицию Китая, которая заключается в попытке ослабить Россию и Запад, что позволило бы Китаю привлекать их к своим полям влияния и получать выгодные для своих национальных интересов позиции. Это - довольно эгоистичная позиция несмотря на то, что Китай заявляет о единстве человечества и угрозе для человечества от ядерной эскалации. И проявляется эта позиция в так называемом нейтралитете, а на самом деле подыгрыванию агрессору, потому что война ведется в Украине и не в украинских национальных интересах толерования агрессии со стороны России – этот вопрос должен быть решен вместе с освобождением украинских территорий.

Кто такой Виталий Кулик? Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Но этот звонок - признак, что подготовка к переговорному процессу началась. Это еще не переговоры, потому что Украина не может входить в какой-то предметный разговор с Китаем, исходя из их 12 пунктов плана урегулирования "кризиса" в Украине (да и вообще, пока от официальных представителей Китая раздается слово "кризис"). Но мы подходим к определению модальности переговорного процесса. Пока мы не говорим о четких датах встреч, а лишь о механике возможного переговорного процесса и кейсов, которые будут обсуждать в течение него. Возможно, даже новая зерновая сделка с участием Китая, поскольку ряд стран в Африке или на Ближнем Востоке, нуждающихся в продовольствии, находятся под влиянием Китая. Поэтому я не исключаю, что Китай проявит больше активности в зерновом соглашении 2.0. Также это могут быть вопросы гуманитарного плана – мы уже услышали заявление ГУР Украины о приближении к обмену "всех на всех". И это было бы значительным достижением, но здесь существует опасность, что вместе с гуманитарным кейсом Украине навяжут определенные обязательства, которые мы должны выполнить вроде прекращения наступления или уменьшения активности дипломатии в отношении санкционных ограничений России, усиления личного давления на Путина. Но здесь Украина не может брать на себя никаких обязательств, и на Банковой, думаю, это также понимают.

Это только начало процесса, поэтому теперь обществу надо следить за руками. Никакой заморозки войны эти переговоры провести тоже не могут, потому что они касаются глобальной безопасности поствоенного мира, а именно вопроса предотвращения использования ядерного оружия в военных целях. То есть вооружения, сдерживания, контроля и т.д., а также функционирования ядерных объектов, потому что один из таких украинских объектов находится в оккупации. Именно эти вопросы и будут в фокусе будущего переговорного процесса с Китаем.

Но быстрым этот процесс не будет. И если кто-то думает, что осенью, после контрнаступления ВСУ, китайцы посадят нас за стол переговоров с Путиным, то такого не будет. По крайней мере, не только Китай будет участвовать в этих крупных переговорах.

Вы говорили о спецпредставителе Китая по Евразии и назвали бессмыслицей возможное ведение им пророссийской линии. Если у него есть прямые контакты с российскими властями, насколько это может повлиять на позицию России?

У Китая ежемесячно возрастает возможность влияния на Россию. Он не задействует все эти возможности для того, чтобы достичь прекращения вторжения, вывода российских войск, потому что сейчас это не в его интересах. А те условия, которых Китай требует от России, предусматривают, что РФ может некоторое время сопротивляться, но со временем этот люфт возможностей для нее будет уменьшаться. И Китай сможет получить преференции для своих планов от россиян меньшей кровью. То есть если раньше Россия могла заявить о нераспространении ядерного оружия, а на второй день разместить ядерные ракеты в Беларуси как плевок в сторону Пекина, то по состоянию на начало мая 2023 года Россия таких демаршей делать уже не сможет, а в сентябре почти будет умолять Китай вмешаться.

Китай может себе позволить выжидать десятилетиями, не говоря уже о месяцах и кварталах. Поэтому чем больше у нас будет побед на фронте, тем больше мы сможем показать свою субъектность. В частности, сказать "нет" и западным партнерам, если они будут подталкивать нас к переговорам или заморозкам. Соответственно, тогда и Китай будет увеличивать свои инструментарии влияния на Россию, что может привести к определенной результативности переговоров. Но я не являюсь большим оптимистом относительно участия Китая в переговорном процессе, поскольку считаю, что это усложняет нам задачу по выводу российских войск с территории Украины и задачу военно-политического поражения России и ее распада. А это создает для нас новые риски, потому что для Украины целью должно быть уничтожение России как централизованного государства – только после этого можно будет снять угрозу нашей национальной безопасности на восточной границе.

Переговоры Зеленского и Си Цзиньпина совпали во времени с назначением посла Украины в Китае, которого там не было четыре года. Вы сказали, что переговоры - это длительный процесс, так насколько его присутствие поможет улучшить отношения и есть ли шанс на личную встречу двух лидеров?

Второй этап переговорного процесса с участием Китая невозможен без личной встречи Зеленского и Си Цзиньпина. Если Пекин хочет перейти от фазы консультации к разговору, то сначала должен произойти разговор. Я не говорю, что Си Цзиньпин приедет в Киев, хотя это было бы успехом для украинской дипломатии, но если встреча состоится в третьих странах на полях одного из саммитов, это будет означать, что стороны подходят к предметному разговору.

Что касается назначения посла, то я понимаю паузу, которая сложилась, ведь Китай не проявил должного участия в предотвращении войны России против Украины, хотя он является одним из последних, кто подписался под Будапештским меморандумом. Фактически, Китай также несет политическую ответственность за его разрушение и неэффективность договоренностей по отказу Украины от ядерного оружия. Поэтому отсутствие посла в Китае было и политической позицией Киева, поскольку Китай своим так называемым нейтралитетом приводил к кризису украино-китайских отношений. Сейчас ситуация должна выровняться, однако фигура Павла Рябикина как посла в Китае вызывает у меня двоякую реакцию – с одной стороны, я помню его как эффективного менеджера и управленца на примере аэропорта "Борисполь", а с другой в течение года с начала полномасштабного вторжения я не видел его работы, ни в политической плоскости, ни в каких-то действиях на посту министра стратегической промышленности. Это у меня и вызывает вопросы, поэтому будет ли он эффективным послом – трудно сказать.

После разговора Зеленского и Си Цзиньпина было заявление пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова относительно того, что стороны нашли определенные точки контакта. Не могли бы вы уточнить, о чем именно идет речь и что это нам даст в дальнейшей перспективе?

Есть формальные позиции, где наши мнения совпадают. Первая - признание территориальной целостности и суверенитета. Это то, что хочет услышать Украина, и Китай это подтвердил. То есть это означает границы 1991 года. Вторая - нераспространение ядерного оружия, невозможность его применения. И то, что переговорный процесс всегда лучше большой, то есть мировой войны. Возможно еще зерновое соглашение, решение гуманитарных вопросов (перемещение людей, возвращение беженцев, обеспечение прав на оккупированных территориях, обмен пленными, киднепинг детей с территории Украины). Но эти кейсы - больше формальные рамочные позиции, чем конкретные договоренности.