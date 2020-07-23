УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

У Авакова опубликовали фото террориста из Полтавы и показали его биографию

Мужчина имел множество проблем с законом.

23 июля 2020, 14:09
Роман Скрипник
Роман Скрипник / facebook.com/anton.gerashchenko.7

Террористом из Полтавы, который пытался взорвать гранату в центре города и захватил в заложники начальника уголовного розыска полиции области, действительно оказался Скрипник Роман Николаевич, 1988 года рождения.

Об этом сообщил замминистра МВД Антон Геращенко на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, злоумышленник захватил заложника и угрожал совершить теракт из-за нежелания привлечения к уголовной ответственности.

Однако теперь ему грозит длительный уголовный срок.

"Но похоже что срок лишения свободы после этих действий будет гораздо больше. Стратегия действий полиции - переговоры, переговоры и еще раз переговоры", - добавил Геращенко.

Новость обновляется

Сейчас вы просматриваете новость «У Авакова опубликовали фото террориста из Полтавы и показали его биографию». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

14:09
У Авакова опубликовали фото террориста из Полтавы и показали его биографию
13:57
ВОЗ сообщил, когда начнут вакцинировать от Covid-19 Видео
13:54
"Удерживают тысячами": в Чехии украинцы попадают в "лагеря заробитчан" Видео
13:50
Туберкулез: симптомы, причины и факторы риска
13:34
Дональд Гловер снова сыграет Лэндо Калризиана
13:32
Поджог дома Шабунина: стала известна реакция полиции
13:32
Стала известна личность террориста из Полтавы Видео
13:28
В СБУ рассказали, что ждет Кривоша за захват заложников в Луцке Видео
12:58
"Хватит прятать, такая лапулька": Лобода показала дочь Тильду и до смерти умилила сеть
12:57
Как прожить дольше: древняя китайская практика продлевает жизнь
12:27
Перші Ластівки 2 сезон - начались съемки продолжения сериала
12:21
В центре Полтавы мужчина угрожает взорвать гранату: полиция проводит спецоперацию Видео
12:17
Полтавский угонщик с полицейским-заложником поехал в Киев
12:15
Назван самый распространенный симптом рака простаты
11:45
Далекая гейпарадуга: в Слуге народа предложили закон о запрете пропаганды ЛГБТ Видео
11:30
Лечебные травы: названы растения, уменьшающие боль от артрита
11:28
Сколько будет стоить вакцина от COVID-19 в Украине: названа примерная цена
11:14
В Минобороны рассказали, каким регионам Украины Россия сильнее всего угрожает
11:08
"Я сказала да": Седокова выходит замуж за баскетболиста
10:59
Киев обогнал всю Украину по числу новых зараженных коронавирусом за сутки
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять