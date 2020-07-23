У Авакова опубликовали фото террориста из Полтавы и показали его биографию

Роман Скрипник / facebook.com/anton.gerashchenko.7

Террористом из Полтавы, который пытался взорвать гранату в центре города и захватил в заложники начальника уголовного розыска полиции области, действительно оказался Скрипник Роман Николаевич, 1988 года рождения.

Об этом сообщил замминистра МВД Антон Геращенко на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, злоумышленник захватил заложника и угрожал совершить теракт из-за нежелания привлечения к уголовной ответственности.

Однако теперь ему грозит длительный уголовный срок.

"Но похоже что срок лишения свободы после этих действий будет гораздо больше. Стратегия действий полиции - переговоры, переговоры и еще раз переговоры", - добавил Геращенко.

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