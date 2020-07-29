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Полтавский террорист мертв: у Авакова выдвинули неожиданную версию

29 июля 2020, 20:07

Роман Скрипник мог покончить жизнь самоубийством, заявил Антон Геращенко.

Роман Скрипник
Роман Скрипник / facebook.com/anton.gerashchenko.7

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко прокомментировал ситуацию вокруг поиска Романа Скрипника, который 23 июля захватил заложника, а затем отпустил его и скрылся в лесопосадке.

В МВД предполагают, что преступник мог покончить жизнь самоубийством, передает 112.ua.

"Одна из версий – что этот человек, возможно, уже и неживой, потому что, по данным полиции и по свидетельствам полицейских, которых он брал в заложники, он был под действием, как казалось, сильных наркотических средств, метамфетаминов. Также такие показания дали те люди, которые с ним близко общались, что он очень серьезно сидел на наркотиках. Мы думаем, что он мог завершить жизнь самоубийством", – сказал Геращенко.

В то же время замглавы МВД отметил, что полиция продолжает поиски злоумышленника.

Читайте также"Полтавский Рэмбо": стало известно, что помогло скрыться неуловимому террористу"Мы надеемся в ближайшее время понять, или этот человек жив, или не жив, и сделать так, чтобы он отвечал за свои действия", – добавил Геращенко.

Напомним, в Полтавской области продолжается спецоперация по задержанию подозреваемого в незаконном завладении транспортным средством, который, пытаясь избежать ответственности, оказал сопротивление, угрожал сотрудникам полиции гранатой РГД-5 и взял работника уголовного розыска в заложники.

После переговоров злоумышленник отпустил взятого в заложники полицейского в обмен на начальника Управления уголовного розыска Главного управления Нацполиции Украины в Полтавской области Виталия Шияна, потребовал автомобиль и отправился на нем вместе с новым заложником в сторону выезда из города, после чего ездил по дорогам Решетиловского района Полтавской области.

После злоумышленник, захвативший заложника и покинувший город на предоставленном ему правоохранителями автомобиле, посреди дороги покинул автомобиль и скрылся в лесопосадке.

Злоумышленником является местным жителем, ему 32 года, его зовут Роман Скрипник и он неоднократно судим за совершение имущественных преступлений и хранение наркотических веществ. Выдвинутое им требование - не привлекать его к уголовной ответственности.

новости Полтавы Роман Скрипник Антон Геращенко
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