Выстрел в голову: полицейские раскрыли новые детали ликвидации Скрипника

Роман Скрипник / facebook.com/anton.gerashchenko.7

Скрывавшегося в Зеньковском районе Полтавской области Романа Скрипника заметили полицейские, рассказал исполняющий обязанности начальника отдела коммуникации ГУ НП в Полтавской области Роман Гришин.

Как отметил он в комментарии Фактам, злоумышленник был сильно исхудавший и уставший, тем не менее, узнаваем.

Подозреваемого начали преследовать и уговаривать сдаться, однако он на контакт не шел и спрятался в заброшенном доме на окраине Опошни.

"В дом — под прикрытием сотрудников КОРД — для дальнейших переговоров зашел начальник инспекторов патрульной полиции Зеньковского отдела полиции Петр Гума. Диалога не вышло — злоумышленник начал угрожать взрывом гранаты, которую все это время он держал при себе, по сути, второй раз взяв в заложники сотрудника полиции. Снайпер вынужден был ликвидировать особо опасного вооруженного преступника выстрелом в голову. После этого произошел взрыв гранаты. Капитан Гума остался цел и невредим — у него было три секунды, чтобы отскочить в сторону и лечь", - подчеркнул Гришин.

Читайте такжеОгонь на поражение и взрыв: новые детали ликвидации СкрипникаПо рассказам местных жителей, Скрипник около часа ночи пришел на круглосуточную автозаправку, расположенную на въезде в поселок со стороны Миргорода, чтобы купить бутерброд. Был в медицинской маске. Его зафиксировала камера видеонаблюдения.

Покинув территорию АЗС, скрылся в заброшенном трехэтажном здании управления глубокого бурения, находящегося через дорогу. А спустя час там произошел взрыв.

Напомним, ранее сообщалось о том, что спустя 8 дней поисков правоохранители нашли и ликвидировали Скрипника, который 23 июля захватил в заложники полицейского.

В Нацполиции заявили о том, что Скрипника застрелил снайпер, когда его действия начали угрожать жизни полицейских.