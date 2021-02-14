Россия будет давить на Украину из-за присоединения к энергосистеме Европы - Витренко

Нужно ожидать, что россияне будут давить не только на Украину, но и на Европу, сказал Витренко, оценивая перспективу отсоединения Украины от энергосистемы РФ.
Россия будет давить не только на Украину, но и на Европу в вопросе интеграции украинской энергетической системы с европейской, заявил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко.
"Нужно ожидать, что они будут давить не только в Украине, но и в Европе. У них много агентов влияния в СМИ. У нас санкции вводились против каналов. В энергетике у них много влияния ... То есть нужно ожидать, что будет сопротивление. В Европе много людей работает с россиянами в энергетике, с "Газпромом", с "Росатомом". "Росатом" хочет строить в Венгрии атомную станцию. А мы с Венгрией объединяемся. Это сложная ситуация", - сказал Витренко в интервью Радио Свобода.
По его словам, когда Украина налаживала поставки газа из Европы, то сталкивалась "с сопротивлением даже в Европе".
"В той же Словакии сначала нам говорили: извините, у нас контракты с "Газпромом", они для нас очень важны, мы не будем рисковать этими контрактами для того, чтобы вам дать газ. И поэтому важно, чтобы была настойчивая компетентная позиция украинской стороны, чтобы мы это сделали. потому что если просто сидеть и ждать, то ничего не будет. Хорошего ничего не будет, будет плохое", - сказал Витренко.
Энергетическая независимость от России – о чем сообщалось ранее:
- 1 февраля две украинские компании получили доступ к межгосударственным сечениям для импорта электроэнергии из России в феврале 2021 года.
- И.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что одной из его главных задач на посту будет отсоединение Украины от энергосистемы с Россией и Беларусью. При этом Витренко подчеркнул, что такой шаг будет в интересах Украины, ее энергетической безопасности.
- Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко заявил, что Украина сможет обойтись без импорта электроэнергии из России, если подготовится к следующему отопительному сезону, в частности, должным образом отремонтирует атомные энергоблоки и блоки ТЭС.