Россия будет давить на Украину из-за присоединения к энергосистеме Европы - Витренко

Юрий Витренко заявил, что Россия будет давить на Украину из-за присоединения к энергосистеме Европы / УНИАН

Россия будет давить не только на Украину, но и на Европу в вопросе интеграции украинской энергетической системы с европейской, заявил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко.

"Нужно ожидать, что они будут давить не только в Украине, но и в Европе. У них много агентов влияния в СМИ. У нас санкции вводились против каналов. В энергетике у них много влияния ... То есть нужно ожидать, что будет сопротивление. В Европе много людей работает с россиянами в энергетике, с "Газпромом", с "Росатомом". "Росатом" хочет строить в Венгрии атомную станцию. А мы с Венгрией объединяемся. Это сложная ситуация", - сказал Витренко в интервью Радио Свобода.

По его словам, когда Украина налаживала поставки газа из Европы, то сталкивалась "с сопротивлением даже в Европе".

"В той же Словакии сначала нам говорили: извините, у нас контракты с "Газпромом", они для нас очень важны, мы не будем рисковать этими контрактами для того, чтобы вам дать газ. И поэтому важно, чтобы была настойчивая компетентная позиция украинской стороны, чтобы мы это сделали. потому что если просто сидеть и ждать, то ничего не будет. Хорошего ничего не будет, будет плохое", - сказал Витренко.

Энергетическая независимость от России – о чем сообщалось ранее: