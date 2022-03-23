Россия будет жестко присекать мирных украинцев - британская разведка

Речь идет о насильственных и принудительных мерах противостояния протестам.
Разведка Великобритании предполагает, что Россия насильственно подавит протесты мирного населения на временно оккупированных территориях Украины.
"Украинское мирное население в оккупированных Россией городах продолжает протестовать против российского контроля. Усилия России покорить население, манипулируя СМИ, распространяя пропаганду и устанавливая марионеточных, прокремлевских лидеров, пока провалились", - сообщает Министерство обороны Британии со ссылкой на данные разведки.
Читайте такжеНазван город, который Россия атакует с новой силой - расследователь BellingcatОднако, по данным разведки, РФ, вероятно, ответит мирным жителям насильственными и принудительными мерами и жестоко попытается подавить сопротивление украинского населения.
Напомним, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не планировала блицкриг в Украине, а "спецоперация" идет по плану.
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