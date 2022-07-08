"Россия еще не начинала воевать?": у Зеленского поставили на место Путина

Подоляк и Путин / УНИАН, ОПУ

Потери российских войск в войне против Украины составили уже более 30 тысяч человек. И это, по мнению руководителя Кремля Владимира Путина, Россия еще не начинала воевать.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter ответил Путину на его слова.

"37 тысяч погибших российских военных (+ 12 тысяч ЧВК). Общие санитарные потери - 98-117 тысяч человек. Ликвидировано 10 генералов. Превращено в металлолом 1605 танков, 405 самолетов/вертолетов. Россия еще не начинала воевать? Войной в Кремле считают только сталинскую математику - 20 млн потерь?", - написал он.

Что заявил Путин

Накануне Путин заявил, что Российская Федерация якобы еще всерьез не начинала войну против Украины. Но чем дальше, тем сложнее с Москвой будет договориться.

В частности, он обвинил так называемый коллективный Запад в развязывании войны в Украине и заявил, что тот "уже проиграл борьбу".

"Они должны были бы понять, что проиграли с самого начала нашей "специальной военной операции", потому что ее начало означает и начало кардинального слома миропорядка по-американски…Надо понимать, что этот процесс остановить уже невозможно", - заявил он.

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