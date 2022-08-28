Россия может добровольно вывести свои войска из Украины - Маломуж

Владимир Путин, Николай Маломуж / скриншот

При определенных обстоятельствах Россия добровольно выведет свои войска из Украины.

Такое мнение в интервью Обозревателю озвучил экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

По его словам, Россия может пойти на условия, которые мы ставим.

"Я предполагаю, что под угрозой провала, начала возможных системных наступательных операций, подчеркиваю – системных – то есть очень мощной подготовленной операции в одном из секторов, где будет обеспечен очень мощный удар по войскам врага и их бегство. Вот в этой ситуации, чтобы дальше не было полного разгрома, Россия может пойти на условия, которые мы ставим. Я думаю, что такой сценарий возможен. Еще и потому, что на время он спасет режим в России. Если же нет, перспектива для России очень печальная, но это хуже и для нас, потому что процесс может затянуться", - пояснил Маломуж.

Война России против Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки России. Такой сценарий предусматривает перенос войны на будущее. Украина собирается восстановить свою территориальную целостность в границах на 1991 год.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что на войне РФ против Украины началась четвертая фаза. По его мнению, она продлится 2-3 месяца до зимы. Согласно прогнозу Арестовича, продвижения войск ожидать не следует – стороны будут наносить удары по позициям друг друга.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сказали, что осень может стать решающим периодом на войне Москвы против Киева. В сентябре-октябре возможна активизация боевых действий. В ноябре интенсивность боев может снизиться. Не исключено, что весной 2023 года будет снова горячая фаза войны.

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