Россия отправит в Украину более тысячи наемников - CNN

По состоянию на конец февраля в ходе войны уже было убито около 200 наемников РФ / Фото ​

В ближайшие дни и недели Россия направит в Украину еще до тысячи своих наемников. Об этом пишет CNN со ссылкой на официального представителя США.

Отмечается, что ранее на этой неделе высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что в США видели "некоторые признаки" того, что российские наемники могут быть причастны ко вторжению России в Украину "в некоторых местах". При этом он не уточнил, где именно и в каком количестве.

"Мы видели некоторые признаки того, что они наняты", — сказал чиновник.

Теперь что Россия планирует в ближайшем будущем отправить еще до 1000 наемников. Они должны укрепить ослабевшие части российской армии, так как вторжение России в Украину длится уже вторую неделю.

Чиновник добавил, что США считают, что наемники, уже находящиеся в Украине, "плохо проявили себя, столкнувшись с более жестким, чем ожидалось, сопротивлением со стороны украинцев". По состоянию на конец февраля в ходе войны уже было убито около 200 таких наемников.

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Как сообщал Главред, официальные лица США и Запада ожидают, что Россия увеличит темпы и силу своих ударов по ключевым населенным пунктам Украины, включая столицу Киев.

Отмечается, что Россия изменила стратегию войны в Украине на фоне того, что первоначальный план быстрого захвата Киева и свержения правительства провалился. Теперь они готовы бомбить украинские города, пока они не подчинятся. Это может привести к значительным жертвам среди гражданского населения.

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