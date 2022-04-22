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Россия перебрасывает войска с Беларуси на Донбасс: в ГУР раскрыли планы наступления оккупантов

22 апреля 2022, 15:20

Противник ищет уязвимости на позициях сил обороны Украины.

российские войска, танк
Войска РФ готовят широкомасштабное наступление на Донбассе - ГУР/ Reuters

Россия работает над переброской всех своих войск с республики Беларусь на восток Украины. Вражеские военные подразделения будут пытаться найти наиболее уязвимые позиции ВСУ, чтобы запустить процесс широкомасштабного наступления на Донбасс. Об этом заявил представитель Государственного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что оккупанты проводят работу по перегруппировке своих войск, которые ранее находились в Беларуси у северных границ Украины. Целью является переброска их на восток страны.

Читайте такжеЗападная тяжелая артиллерия массово пошла в Украину - Арестович"Противник на сегодня заканчивает перегруппировку войск, все батальйонно-тактические группы, которые были до этого сосредоточены на территории Беларуси, у наших северных границ, они сейчас перебрасываются на восток Украины", - отметил Скибицкий.

По его словам, сейчас вражеские войска пытаются найти самые уязвимые места в обороне Украины с целью начала широкомасштабного наступления и закрепления результатов в Донецком районе.

"По всем направлениям противник сейчас пытается определить наиболее уязвимые места ВСУ, чтобы начать широкомасштабное наступление и закрепить свой успех в первую очередь в Донецком районе", - подчеркнул Вадим Скибицкий.

Наступление России на Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский 18 апреля сделал заявление, согласно которому Россия начала наступление на Донбассе. Оккупационные войска сосредоточили в регионе большое число военной силы и единиц техники. Однако украинцы по-прежнему будут защищать свои земли.

Советник руководителя ОП Алексей Арестович сказал, что Россия ставит перед собой несколько задач на Донбассе. Это контроль над Рубежным, Попасной и Северодонецком, продвижение на Изюмском направлении в сторону Славянска и Краматорска, движение в сторону Гуляйполя Запорожской области и Мариуполя и в направлении Херсонской области.

Советник главы МВД Вадим Денисенко заявил, что Россия наступает на Донбассе. По его словам, следующие несколько дней или недель могут быть тяжелыми. Они определят дальнейший ход боевых действий. Оккупанты пытаются прорваться в направлении Краматорска и Славянска. Враг верит в способность осуществить блицкриг к 9 мая.

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