Россия удерживает пленных украинских воинов в колониях общего режима - Денисова

Людмила Денисова высказалась о ситуации в тюрьмах / facebook.com/denisovaombudsman

В нарушение Женевской конвенции 1949 года, Россия удерживает пленных украинских воинов в колониях общего режима, не осуществив перепрофилирования тюрем в лагеря для военнопленных, сообщила уполномоченная Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, военнопленные ВСУ находятся в колониях общего режима в Ростовской области. Для этого оккупанты расселили сразу два пенитенциарных учреждения на юге России: колонию общего режима № 1 в городе Зверево, а также № 12 В Каменске-Шахтинском вблизи российско-украинской границы.

"Полтора месяца назад оттуда выселили удерживаемых лиц в колонию № 10 Ростова-на-Дону, где заключенные теперь спят в три смены. А учреждения в Каменске-Шахтинском и Зверево теперь наполняются захваченными в плен украинскими солдатами. Их охраняют сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний РФ и заключенные, которых оставили на подсобных работах", - отметила Денисова.

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В частности правила обращения с пленными регламентируются соответствующей Конвенцией и дополнительными протоколами к ней, принятым в 1977 и 2005 году. РФ в 2019 году денонсировала протоколы 1 и 2 к настоящей Конвенции. Несмотря на это страна-оккупант обязана выполнять принципы, изложенные в тексте Конвенции об обращении с военнопленными, по состоянию на 1949 год.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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