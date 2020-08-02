Захват Россией Херсонской области: в разведке Украины рассказали о целях учений Кавказ-2020

Россия может напасть на Украину в рамках военных учений Кавказ-2020 - Кондратюк / REUTERS

Учения России у границ Украины Кавказ-2020 будут проводиться российской армией для изучения возможности нападения на соседние страны. Войска РФ могут продвинуться вглубь Херсонской области с целью захвата дамбы для решения проблем с водой в аннексированном Крыму.

Об этом рассказал председатель внешней разведки Украины Валерий Кондратюк в своем материале для издания ZN.UA.

По его словам, первоочередной задачей военных учений России является оказание давления на Украину и страны Запада – в рамках маневров российская армия изучит возможность потенциального нападения на своих географических соседей. Для этого РФ задействует большое количество личного состава, множество единиц военной техники и вооружений.

"По меньшей мере 120 тысяч военнослужащих, 3 тысячи боевых бронированных машин, около 300 самолетов, 250 вертолетов, 50 кораблей и до 5 подводных лодок", - отмечает Кондратюк.

Не исключается сценарий, согласно которому Россия попытается в рамках военных учений осуществить захват дамбы Северо-Крымского канала, чтобы наладить поставки воды на оккупированный полуостров Крым.Читайте такжеВ ВСУ рассказали, может ли Россия захватить Херсонскую область

"До аннексии материковая Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде, поэтому потенциально ВС РФ могут под надуманным предлогом осуществить марш-бросок вглубь территории Херсонской области с целью установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала", - добавил глава СВР.

Также Кондратюк подчеркнул, что действия России на новой военной базе у границ Украины, где россияне хотят разместить одно из своих армейских подразделений, создает дополнительное военное давление.

Ранее бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес предположил, что Россия может осуществить военную интервенцию в Украину в рамках военных учений Кавказ-2020. Целью россиян является дамба в Херсонской области.

В МИД Украины, в свою очередь, заявляли, что украинская армия будет готова к такому развитию ситуации и сделает все для отражения потенциальной военной атаки РФ.