Кратко:
- С кем гуляла танцовщица Димопулос
- Кто эти люди
Танцовщица Санта Димопулос, которая живет в Дубае и проводит лето на самых тусовочных курортах Европы, показала, как проводит время в компании россиян, в то время, как РФ уничтожает мирные украинские города.
Димопулос, которая недавно открыла в себе "дар" коуча, поделилась соответствующими фото в Instagram.
Одна из подруг Димопулос - собственница ночного клуба Nahate в Дубае - Женя Макеева. Молодая женщина родом из Ростова-на-Дону, бывшая хостесс из московского клуба Сохо. Она также давала интервью пропагандистке Ксении Собчак, рассказывая о своем заведении. Теперь Димопулос тратит деньги в ресторане у россиян.
Вторая подруга Димопулос - Катерина Кузина. Она тоже москвичка, имеет несколько бизнесов в ОАЭ. Интересно, что на ее странице в Instagram указан магазин Chicbeach в Дубае, в котором продаются головные уборы украинского дизайнера Руслана Багинского.
О персоне: Санта Димопулос
Санта Димопулос прославилась благодаря участию в развлекательной программе "Фабрика звезд", а после стала одной из солисток группы ВиаГра. Позже она попробовала себя в сольной карьере, однако она закончилась одним альбомом.
Из достижений - победа в телевизионном шоу "Танцы со звездами", а также винтажный бутик брендовых вещей в Киеве.
Димопулос имеет двоих детей. Старшего сына Даниэля она родила от телеведущего Андрея Джеджулы, а младшую дочь Софию от украинского бизнесмена, который не проживает в Украине.
