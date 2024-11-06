Россия усиливает террор: что придумал враг для новых атак на Украину - Криволап

РФ экспериментирует с высотой запуска "Шахедов", чтобы избежать обнаружения системами противовоздушной обороны.

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Эффективность сбивания вражеских дронов украинскими силами не снизилась / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikimedia.org

Что сказал Криволап:

Оккупанты пытаются обходить украинские РЭБы во время атак

Эффективность уничтожения вражеских БПЛА остается высокой

Страна-агрессор Россия прилагает серьезные усилия для того, чтобы повысить устойчивость дронов-камикадзе типа "Шахед" к действию украинских систем радиоэлектронной борьбы.

Об этом в комментарии Главреду рассказал авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап. Он объяснил, почему сейчас участились случаи, когда российские дроны летают кругами.

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"В начале полета "Шахед" ориентируется по GPS-сигналу. Если РЭБ блокирует этот сигнал, дрон переключается на инерционную навигацию. Чтобы снизить погрешность, необходимо время от времени проверять координаты по GPS. Если РЭБ в этот момент подменит GPS-сигнал (используя "спуфинг"), дрон будет воспринимать этот сигнал за правдивый. Однако если показатели GPS и инерционной системы сильно отличаются, то дрон отдаст предпочтение инерционной системе. Из-за этого российские дроны часто летают кругами - одновременно пытаются поддерживать ориентацию и избегают использования инерциальной навигации, которую РЭБ не может перехватить", - пояснил он.

Shahed-136 / Инфографика: Главред

Эксперт добавил, что это позволяет россиянам также и экономить топливо, пока дроны находятся вне зоны действия РЭБ. Но беспилотникам все равно нужно время для точного позиционирования и корректировки координат. По этой причине часто "Шахеды" залетают на территорию Беларуси или России.

"Кроме этого, "Шахеды" экспериментируют с высотой, летя то очень низко, то на значительной высоте, чтобы избежать обнаружения системами противовоздушной обороны. В то же время главной целью этих атак является терроризирование мирного населения", - отметил Криволап.

Несмотря на это, уничтожать такие БПЛА украинским военным удается на высоком уровне. Об этом свидетельствуют и ежедневные отчеты Воздушных Сил ВСУ - обычно показатель поражения составляет не менее 85%.

Кто такой Константин Криволап? Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

Атаки российскими дронами Украины - последние новости

Напомним, Главред писал, что российские оккупанты используют новую тактику применения дронов-камикадзе "Шахед". По словам Валерия Романенко оккупанты регулярно меняют маршруты ударов "Шахедами", чтобы залетать в крупные украинские города с разных направлений.

Ранее Олег Катков сообщил, что на одном из сбитых "Шахедов" в сентябре обнаружили установленный терминал Starlink. Кроме этого, россияне пытаются обеспечивать связь на своих беспилотниках, используя SIM-карты украинских операторов.

Накануне аналитики ISW сообщали, что войска страны-агрессора России начали использовать беспилотники "Шахед-136" с термобарическими боеголовками и "сделали невидимыми" системы ТОС-1А "Солнцепек".

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