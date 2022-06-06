Россия утратила контроль над частью Черного моря: ВСУ отбросили ЧФ РФ более чем на 100 км от берегов

Армия Украины противостоит войскам России в Черном море / Коллаж Википедия, Минобороны Украины

Вооруженным силам Украины удалось лишить Черноморский флот России полного контроля над северо-западной частью Черного моря. Украинские войска отбросили вражеский флот более чем на 100 километров от берегов. Ситуация остается сложной – оккупанты пытаются вернуть свои позиции и усиливаются в захваченных Крыму, Херсонской области и на острове Змеиный. По-прежнему существует риск высадки морского десанта и ДРГ врага на побережье Одессы. Об этом заявили в Министерстве обороны Украины.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, силы обороны Украины продолжают уничтожать вражеские подразделения. Ситуация в северо-западной части Черного моря остается сложной. Враг лишен контроля над данным районом и отброшен на 100 км от берега, однако пытается вернуть утраченные позиции.

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"Мы лишили черноморский флот России полного контроля над северо-западной частью Черного моря, которая превратилась в "серую зону". Вместе с тем, противник принял нашу тактику и пытается вернуть контроль на северо-западной части Черного моря за счет береговых ракетных комплексов и крылатых ракет воздушного базирования", - отметили в ведомстве.

Также в министерстве указали, что по-прежнему существует риск высадки российских оккупационных военных группировок на побережье Одессы.

"Сохраняется риск высадки тактического десанта и диверсионно-разведывательных групп на одесское побережье, особенно в благоприятных погодных условиях в летнее время", - подчеркнули в Минобороны.

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Блокада Россией морских портов Украины

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Россия устроила практически полную блокаду украинского экспорта по морю. Если вопрос не будет решен, мир может ожидать продовольственный кризис. Глава государства допустил сценарий деблокады морских портов военным путем.

Министр обороны Алексей Резников, комментируя поставки Украине противокорабельных ракет Harpoon, предупредил о нанесении ударов ВСУ по российским военным кораблям. Он подтвердил планы Киева освободить украинские порты в Черном море.

Президент РФ Владимир Путин в ходе разговора с главой правительства Италии Марио Драги сказал, что Россия якобы готова пойти на деблокаду украинских портов. Однако Запад в ответ, дескать, должен снять санкции с Москвы.

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