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Россия уверена в безнаказанности за зверства в Украине: эксперт назвал главный "косяк" мирового общества

12 апреля 2022, 02:10

Георгий Тука напомним, что реакция мирового сообщества на предыдущие преступления РФ была, мягко говоря, импотентной.

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Россия уверена в безнаказанности за зверства в Украине / Telegram Александр Павлюк

Россия, ведя открытую войну, воюет с нарушением всех норм, всех конвенций, всех человеческих и моральных принципов.

Происходящее является следствием многолетней политики двойных стандартов, которую проводило подавляющее большинство крупных политических игроков по всему миру, заявил в чате на Главреде бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, бывший глава Луганской ВГА Георгий Тука.

"В конце концов происходили агрессивные нарушения любых цивилизованных способов ведения войн, которые ограничены разного рода международными конвенциями в разных точках земного шара, начиная от Африки и Латинской Америки. Можем припомнить и злость России в Грузии, и деяния русских военных на местности Чечни. Но реакция мирового сообщества была, мягко говоря, импотентной", - пояснил эксперт.

Также Тука отметил, что происходящее сейчас является ярким свидетельством кризиса системы мировой безопасности, а также мировых межгосударственных отношений.

Читайте такжеТрое братьев в Буче спасли два десятка стариков: один спасал людей даже после убийства оккупантами"Потому что Россия своими действиями нарушает не только моральные нормы, но и целый ряд межгосударственных документов. А механизма, как предотвратить такие действия в будущем со стороны других стран, не существует. Низкая эффективность ООН уже полностью очевидна. Зеленский сказал о целесообразности самороспуска ООН. На эмоциональном уровне я готов поддержать такое высказывание. Но прежде чем что-то разрушить, нужно сначала подумать, есть ли возможности построить что-то другое, более эффективное. И у меня нет ответа на этот вопрос, я не вижу сегодня возможности внедрения какого-либо более эффективного механизма, чем ООН даже несмотря на полную его неэффективность", - заключил Тука.

Напомним, в Мариуполе заработали русские мобильные крематории. После широкой международной огласки геноцида в Буче, высшее руководство России приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии.

Также сообщалось, что 2 апреля в Мариуполе погиб известный литовский режиссер и документалист Мантас Кведаравичюс. Он "был убит с камерой в руках". Мантасу Кведаравичюсу было 45 лет. В 2016 году он снял фильм "Мариуполис", который рассказывает о войне на востоке Украины. Эта лента стала победителем Берлинского кинофестиваля.

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война в Украине российские военные Георгий Тука
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