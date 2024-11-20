Россия выпустила 122 'Шахеда' и ракеты для атаки по Украине: сколько целей сбито

Шесть беспилотников вышли из воздушного пространства Украины.

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Атака Шахедов / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, ua.depositphotos.com

Кратко:

РФ выпустила по Украине 122 "Шахеда"

Сбить удалось две управляемые авиационные ракеты и 56 БпЛА

58 вражеских БпЛА локально потеряно

В ночь на 20 ноября страна-агрессор Россия выпустила по Украине 122 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотники неустановленного типа из районов Курск, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ. Об этом сообщили в Воздушных Силах.

Отмечается, что оккупанты нанесли удар зенитной управляемой ракетой С-300 с Белгородщины по Харьковщине, 5-ю управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 по Днепропетровщине, Черниговщине и Сумщине.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Шахед / Инфографика: Главред

"По состоянию на 11.00 подтверждено сбитие двух управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 56 вражеских БпЛА в Киевской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Сумской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ВС отметили, что в результате активного противодействия 58 вражеских БпЛА локально потеряно в разных регионах. Шесть беспилотников вышли из воздушного пространства Украины: пять - в Россию, один - в Беларусь.

Работа ПВО / фото: Воздушные Силы

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, 20 ноября власти города Киев информировали об атаке на столицу и работе ПВО по вражеским беспилотникам. Киевляне слышали взрывы.

В Посольстве США в Киеве сообщили, что 20 ноября страна-агрессор РФ может осуществить серьезную воздушную атаку на Украину.

18 ноября около 23:30 в Глухове, что в Сумской области местные жители услышали взрывы. Известно о разрушении общежития одного из учебных заведений.

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Что такое Воздушные силы ВС Украины? Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины, пишет Википедия.

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