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Россия за 13 дней войны потеряла столько техники, сколько не теряла за 30 лет

8 марта 2022, 12:37

Вместе с тем, президент Украины Владимир Зеленский добавил, что у России осталось "достаточно много машин для убийства".

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Reuters

Российская армия в ходе военной агрессии против Украины потеряла уже около полусотни самолетов и более 12 тысяч человек солдат с офицерами (без учета пленных и раненых). Об этом заявил на своем онлайн-брифинге президент Украины Владимир Зеленский.

"Россия за последние 30 лет не потеряла столько авиационной техники, сколько за эти 13 дней войны в Украине", – заявил украинский лидер.

Руководитель государства во время обращения к украинцам отметил, что ВСУ и территориальная оборона уничтожает оккупантов повсюду.

"Но еще достаточно осталось ракет для террора. Еще достаточно 500-килограммовых бомб, чтобы сбрасывать их на нас. На обычных людей", – подытожил президент Украины.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский в очередной раз обратился к западным партнерам с просьбой закрыть небо над Украиной или срочно предоставить боевые самолеты и системы ПВО, чтобы защитить страну от российских ракет.

"Любому нормальному человеку страшно смотреть на сгоревшие дома. Это понятно. Разрушены панельные многоэтажки. Уничтожены обычные машины. Ракеты, авиабомбы, "Грады", минометы против людей. Это именно в нашей стране, которая всегда хотела мира превыше всего", - отметил глава государства.

Автор: Егор Бунин
viber
российское вторжение новости Украины
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