Россия заблокировала сайт украинского министерства

Причиной запрета стала публикация министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий правды о распространении коронавируса в ОРДЛО.
В России по представлению Роскомнадзора и российской генпрокуратуры заблокировали сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Это первый прецедент, когда официальный сайт правительства другой страны запрещают в РФ, заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
В ходе выступления на Всеукраинском Форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" министр уточнил, что причиной запрета стала публикация министерством правды о распространении коронавируса в оккупированных районах Донбасса.
"Именно из-за распространения правды о ковид в ОРДЛО сайт Минреинтеграции был официально заблокирован в России по представлению Роскомнадзора и Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Это первый прецедент, когда официальный правительственный сайт другой страны блокируют в РФ за распространение правды", - сказал Резников.
При этом он заявил, что "этот план" все равно провалился.
Заявления Резникова о России – о чем сообщалось ранее:
- Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников прокомментировал информацию о начале вакцинации жителей ОРДЛО российской вакциной от коронавируса. По его словам, это подтверждение контроля боевиков со стороны России.
- Геополитическая цель России - это не столько уничтожение Украины, сколько восстановление влияния, чтобы сохранить страну в своих границах, заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.