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Резников припугнул Россию ответственностью из-за вакцинации в ОРДЛО

5 февраля 2021, 21:12
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Министр заявил, что проведение Россией вакцинации жителей оккупированного Донбасса является нарушением украинского законодательства.

Резников
Резников высказался о вакцинации жителей ОРДЛО / пресс-служба КГГА

В Кабмине прокомментировали информацию о начале вакцинации жителей ОРДЛО российской вакциной от коронавируса.

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников назвал это подтверждением контроля боевиков со стороны России, пишет Укринформ.

По словам министра, проведение Россией вакцинации населения ОРДЛО без согласия Украины является нарушением украинского законодательства.

"Если российские власти на украинской территории, без нашего согласия проводят какие-то испытания на людях неизвестной и несертифицированной у нас вакциной, это является нарушением украинских законов. Они подвергают население Украины на риск и будут нести за это ответственность", - сказал он.

Резников отметил, что Украина обязательно воспользуется этим фактом в международных судах.

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"Но главное, что таким образом они еще раз подтверждают наличие контроля со стороны России на этих оккупированных территориях. И этим мы обязательно воспользуемся во всех международных судебных инстанциях", - заявил министр.

Поставка российской вакцины в ОРДЛО – о чем сообщалось ранее:

  • Представитель боевиков "ЛНР" Родион Мирошник 29 января в своем Telegram-канале заявил, что уже на выходных отдельные районы Луганской области должны получить первую пробную партию российской вакцины от COVID-19. По его словам, отдельные категории населения планируют вакцинировать уже со следующей недели.
  • Предполагалось, что в "ДНР" якобы должны получить 80 тысяч доз вакцины, а в "ЛНР" – 65 тысяч.
  • По информации российских СМИ, вакцину Спутник V 30 января якобы привезли на оккупированные районы Донецкой области. Вакцинацию планируют начать уже с понедельника, 1 февраля.
  • 30 января в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), связанном с производством и поставками российской вакцины от коронавируса, опровергли информацию о поставках препарата Спутник V на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

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