Резников припугнул Россию ответственностью из-за вакцинации в ОРДЛО

Резников высказался о вакцинации жителей ОРДЛО / пресс-служба КГГА

В Кабмине прокомментировали информацию о начале вакцинации жителей ОРДЛО российской вакциной от коронавируса.

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников назвал это подтверждением контроля боевиков со стороны России, пишет Укринформ.

По словам министра, проведение Россией вакцинации населения ОРДЛО без согласия Украины является нарушением украинского законодательства.

"Если российские власти на украинской территории, без нашего согласия проводят какие-то испытания на людях неизвестной и несертифицированной у нас вакциной, это является нарушением украинских законов. Они подвергают население Украины на риск и будут нести за это ответственность", - сказал он.

Резников отметил, что Украина обязательно воспользуется этим фактом в международных судах.

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"Но главное, что таким образом они еще раз подтверждают наличие контроля со стороны России на этих оккупированных территориях. И этим мы обязательно воспользуемся во всех международных судебных инстанциях", - заявил министр.

Поставка российской вакцины в ОРДЛО – о чем сообщалось ранее: