Россияне набросились на ведущую 1+1 Наталью Мосейчук в Берлине: новые подробности

Инцидент произошел в Трептов-парке, на который отреагировало посольство Украины в ФРГ.
9 мая россияне и участники акции в честь Дня победы в Берлине напали на украинскую съемочную группу ТСН, которая снимала сюжет о нарушениях во время памятных мероприятий.
Инцидент произошел в Трептов-парке, на который отреагировало посольство Украины в ФРГ.
Там сообщили, что россиянин специально пытался нанести телесные повреждения журналистке и ведущей Наталии Мосейчук. Об этом говорится в официальном заявлении дипведомства.
"Призываем полицию Берлина немедленно принять все необходимые меры, чтобы как можно скорее провести следствие по нападению на представителей средств массовой информации и привлечь виновных к ответственности ", — призвали в посольстве.
Нападение на Мосейчук и команду 1+1
Отметим, во время съемки сюжета россияне и участники акции в честь Дня победы в Берлине напали на съемочную группу ТСН.
Известно, что нападение совершили участники акции, пришедшие в мемориал воинам красной армии в Трептов-парке, принеся с собой запретную в Германии символику — георгиевские ленты и красные флаги.
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