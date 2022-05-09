Россияне набросились на ведущую 1+1 Наталью Мосейчук в Берлине: новые подробности

Наталья Мосейчук / facebook.com/1plus1.NataliaMoseichuk

9 мая россияне и участники акции в честь Дня победы в Берлине напали на украинскую съемочную группу ТСН, которая снимала сюжет о нарушениях во время памятных мероприятий.

Инцидент произошел в Трептов-парке, на который отреагировало посольство Украины в ФРГ.

Там сообщили, что россиянин специально пытался нанести телесные повреждения журналистке и ведущей Наталии Мосейчук. Об этом говорится в официальном заявлении дипведомства.

"Призываем полицию Берлина немедленно принять все необходимые меры, чтобы как можно скорее провести следствие по нападению на представителей средств массовой информации и привлечь виновных к ответственности ", — призвали в посольстве.

Нападение на Мосейчук и команду 1+1

Отметим, во время съемки сюжета россияне и участники акции в честь Дня победы в Берлине напали на съемочную группу ТСН.

Известно, что нападение совершили участники акции, пришедшие в мемориал воинам красной армии в Трептов-парке, принеся с собой запретную в Германии символику — георгиевские ленты и красные флаги.

Читайте также: