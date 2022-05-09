В Берлине россияне напали на съемочную группу 1+1 и Наталью Мосейчук

Команду 1+1 избили во время профессиональной деятельности.
В Германии в Трептов-парке, где расположен мемориал погибшим во Второй мировой советским солдатам, напали на съемочную группу телеканала 1+1.
Об этом рассказал общественный активист Александр Снидалов со ссылкой на журналистку ТСН Наталию Фибриг.
По его словам, команду 1+1 и ведущую Наталью Мосейчук избили во время профессиональной деятельности, а немецкие правоохранители были рядом и не смогли это предотвратить.
"Бездеятельность берлинской полиции перешла все границы. Только что в Трептовер-парке рашисты напали на украинскую съемочную группу 1+1, которая снимала сюжет о нарушениях во время мероприятий 9 мая", — отметил Снидалов.
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Отметим, 8 мая, в День памяти и примирения команда ТСН показала спецвыпуск и провела телемост между Киевом и Берлином. Эфир транслировался в рамках марафона Единые новости.
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