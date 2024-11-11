Россияне пошли в штурм возле Запорожской области - DeepState

Российские оккупанты активизировали свое наступление вблизи Запорожской области. Враг пошел в атаку возле Макаровки Донецкой области. Об этом сообщает DeepState.
Аналитики отмечают, что этот день оказался тяжелым для подразделений Сил обороны Украины на позициях вблизи Макаровки и Ровнополя.
"[Нецензурно] (россияне - ред.) проводят штурмовые действия силами до 50-60 [нецензурно] (оккупантов - ред.) за раз, а также при поддержке ББМ и подразделений мотопехоты. Цель врага - зайти и закрепиться в Ровнополе и Макаровке. Если по последнему ситуация плюс-минус понятна, то по Ровнополю до сих пор ситуация неизвестна", - написал он.видео дня
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, что в ВСУ сообщили о том, что РФ готовится к прорыву на Запорожском направлении. Ситуация на южном направлении не менее напряженная, чем на других участках фронта. Он уточнил, что сейчас россияне проводят разведку боем, применяя штурмовые группы по 5-10 человек.
Эксперт Дмитрий Снегирев рассказал об успехах ВСУ на Лиманском направлении. По его словам, в районе населенного пункта Белогоровка и к востоку от него украинские военные вернули ранее утраченные позиции. Кроме этого успехи ВСУ зафиксированы в районе Серебрянского лесничества.
РФ готовит наступление на Запорожском направлении. Алексей Гетьман сообщил, что российские оккупанты в районе Гуляйполя в сторону Орехово они сосредоточили значительное количество живой силы и техники. Поэтому можно ожидать, что будут попытки каких-то наступательных действий на этом направлении.
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Что такое DeepState?
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
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