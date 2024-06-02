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Россияне публикуют видео с издевательствами над военнопленными: реакция Украины

Алексей Тесля
2 июня 2024, 23:35
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На видео россиян зафиксированы избиения, унижения, угрозы, имитация расстрела пленных.
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Оккупанты издеваются над военнопленными / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец обратился с официальными письмами в МККК и ООН для документации факты издевательств российскими оккупантами над украинскими военнопленными.

"Очередное издевательство над украинскими военнопленными! Сетью распространяется видео, на котором российские военные издеваются над украинскими военнопленными. По предварительной информации, это произошло на Харьковском направлении, где сейчас россияне пытаются вести наступательные действия", - написал Лубинец.

Он отметил, что на видео зафиксированы избиения, унижения, угрозы, имитация расстрела. Омбудсман убежден, что этот случай должен быть зафиксирован как очередное доказательство нарушения международного гуманитарного права Российской Федерацией.

видео дня

"К сожалению, такое обращение с украинскими военнопленными - не исключение из правил, а привычная тактика для оккупантов. Такие действия являются нарушением Женевских конвенций, согласно которым военнопленные имеют право на гуманное отношение", - пишет он.

Также омбудсмен обратился с официальными письмами в МККК и ООН, чтобы они задокументировали факт издевательства.

"Россия не придерживается никаких правил ведения войны и совершенно не стесняется демонстрировать свои жестокие и античеловеческие действия!", - добавил Лубинец.

Что известно об издевательствах россиян над военнопленными

Оккупанты захватили в плен украинских военных на Харьковском направлении и записали видео, как издеваются над ними. На опубликованном в сети видео можно увидеть, что четырех украинских военнопленных ведут в колонне с завязанными глазами.

Мужчин заставляют петь песню "Вставай, страна огромная". Их бьют ногами, от чего один из пленных падает. Военному угрожают убийством, если он не встанет, а затем один из оккупантов стреляет возле его головы. Дальнейшая судьба военнопленного неизвестна.

Ранее сообщалось, что оккупанты на юге расстреляли безоружных пленных бойцов ВСУ. Российские оккупанты расстреляли безоружных украинских военнопленных в Крынках на Херсонщине.

Как сообщалось ранее, оккупанты расстреляли двоих украинских военнопленных. Российские захватчики расстреляли двоих украинских воинов после того, как они попали в плен.

Напомним, ранее сообщалось о том, что оккупанты расстреляли пленных украинских десантников. Оккупанты РФ поставили троих бойцов ВСУ на колени и расстреляли практически в упор.

Кто такой Дмитрий Лубинец

Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981 года, Волноваха, Донецкая область) — украинский юрист и политик.

В 2010-2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинца уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

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