Россияне пытают персонал захваченной ЗАЭС и готовят провокацию

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Россияне пытают персонал захваченной Запорожской атомной станции и заставили руководство станции записать обращение, которое планируют использовать с пропагандистской целью.

Пропагандистская машина России создаст очередной фейк, демонстрирующий своим гражданам и международному сообществу для оправдания собственных преступлений, сообщил министр энергетики Герман Галущенко на своей страничке в Facebook.

"Работники Запорожской атомной станции уже четыре дня содержатся в заложниках. Внутри станции находятся около 500 русских солдат и 50 единиц тяжелой техники. Работники станции физически и психологически истощены",- говорится в сообщении.

Галущенко призвал наших международных партнеров принять все меры для того, чтобы запретить ведение боевых действий вокруг атомных станций, вывести оккупационные войска из захваченных атомных объектов и закрыть небо над Украиной.

Читайте такжеАтомная война может начаться даже без запуска ядерных ракет - Глущенко"Авария на атомных станциях в результате применения россиянами оружия приведет к катастрофе общеевропейского масштаба. Ответственность за это будет полностью в России. Если это произойдет, европейцам придется изменить уют своих жилищ на радиационные укрытия. Вместе мы должны положить конец ядерному терроризму России. Это нужно сделать сейчас – пока не стало слишком поздно", - подытожил министр.

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Напомним, накануне в Запорожской ОГА заявили, что российские войска покинули Энергодар. Однако позже мэр города Дмитрий Орлов заявил, что эта информация не соответствует действительности.

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