УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Российские оккупанты намеренно топят собственные танки, убегая от ВСУ

16 мая 2022, 18:06

Вблизи реки Северский Донец оккупанты потеряли более 100 единиц техники и понесли огромные потери в личном составе

оккупанты утопили танки
Оккупанты намеренно утопили собственные танки в реке / Павел Кашчук

Украинские защитники наносят российским военным значительные потери, поэтому оккупантам остается только бежать. Они даже намеренно топят собственную технику. Об этом рассказал украинский журналист Юрий Бутусов, сообщает Цензор.НЕТ.

В районе Белогоровки Луганской области вражеские войска возвели две переправы и пытались перебросить технику и личный состав через реку Северский Донец. ВСУ мастерски помешали их "спецоперации" и быстро разгромили большую часть техники.

Убегая от украинских военных, оккупанты утопили шесть уцелевших танков, чтобы те не достались ВСУ.

"В одном месте три разбитых понтона. Это русские танки, заехавшие в воду, развернув башни обратно. Скорее всего, шесть русских танков были затоплены, чтобы предотвратить их захват украинскими воинами после того, как были разбитые понтоны нашей артиллерией и враг был выбит с плацдарма" , – отметил Юрий Бутусов.

Всего в районе плацдарма удалось насчитать 73 единицы поврежденной или уничтоженной российской техники. Однако Бутусов утверждает, что на самом деле их потери значительно больше.

"Я там был лично и видел технику, которая на эти кадры не попала. Могу сказать, что речь идет минимум о более 100 уничтоженных единиц техники в боях 5-13 мая ... Можно только представить огромные потери в людях", - добавил Бутусов.

Читайте такжеОккупанты готовят окружение: в МВД назвали новое направление главного удара РФ

Смотрите онлайн Новости Донбасса

Напомним, ВСУ остановили попытки оккупантов с форсирования реки Северский Донец в районе села Серебрянка и не дали закрепиться на захваченном плацдарме. Украинские военные уничтожили несколько десятков инженерной и боевой техники. ВСУ уничтожили около 1 тыс. оккупантов.

Другие новости:

viber
война в Украине новости Луганска российское вторжение
Реклама
Популярное
Солидный доход и карьерные перспективы: 4 знака поменяют работу до конца маяСолидный доход и карьерные перспективы: 4 знака поменяют работу до конца мая Идет самый сложный период и большие потери: астролог рассказала, когда оккупантов выгонят из УкраиныИдет самый сложный период и большие потери: астролог рассказала, когда оккупантов выгонят из Украины Судьбоносные перемены и обновление человечества: три мощных астрологических события 5 летСудьбоносные перемены и обновление человечества: три мощных астрологических события 5 лет Крымский мост обречен: российский геоэколог дал совет артиллеристам УкраиныКрымский мост обречен: российский геоэколог дал совет артиллеристам Украины Оккупанты воюют с ФСБшниками, чтобы сбежать из Украины: 295 человек с боем прорвались через границуОккупанты воюют с ФСБшниками, чтобы сбежать из Украины: 295 человек с боем прорвались через границу
Поддержите Главред

Последние новости

18:06

Российские оккупанты намеренно топят собственные танки, убегая от ВСУ

18:03

Четыре фактора того, что Украина одолеет Россию в войнемнение

17:59

"Я очень много плачу": Настя Каменских призналась о заболеванииВидео

17:55

ВСУ вышли на госграницу на Харьковщине: появилось яркое приветствие ЗеленскогоВидео

17:46

"Какой влюбленный взгляд!": лидер Kalush Orchestra и его девушка попали на первые полосы иноСМИВидео

Реклама
17:41

Страны ОДКБ не собираются воевать против Украины

17:28

"Это украинская земля": Братчук намекнул на зачистку Змеиного от рашистовВидео

17:27

Певица Руслана хочет бросить петь и идти воевать

17:21

"Сохранить лицо РФ" даже территориями Украины: у Зеленского резко ответили на публикацию в PoliticoВидео

16:59

Скандал с оценками на Евровидении 2022: Румыния не отдавала Украине 12 баллов и закатила истерикуВидео

16:55

Политолог пояснил, что является последней надеждой Путина по поводу УкраиныВидео

16:54

Кубраков обсудил с Поверенной по делам США закрытие "всех лазеек" для россии

16:54

ВСУ "перемололи" под тысячу оккупантов вместе с техникой: детали мощного удара на ЛуганщинеВидео

16:31

"Евровидение-2023 будет в Украине 100%": министр культуры Ткаченко о подготовке к конкурсуВидео

16:25

"Украинцы ее не простят": Приходько высказалась по поводу Лободы

16:20

"Им ампутируют конечности по живому": мать бойца из "Азовстали" рассказала о болезненных реалиях

16:20

В ПриватБанке сообщили о масштабном сбое в работе Приват24

16:16

Если война затянется еще на 3-4 месяца, то придется повышать налоги - министр финансов УкраиныВидео

16:10

Приметы на 17 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

16:10

Победа Украины над Россией беспокоит Запад: триумф Киева грозит риском ядерной эскалации – PoliticoВидео

Реклама
15:58

Бойцы ВСУ начали обучение на дальнобойных словацких САУ Zuzana 2Видео

15:30

"Давайте отбросим политику": Федишин поставила точку в скандале с голосованием на Евровидении

15:30

Зеркаль рассказала, почему европейцы притормаживают эмбарго на российскую нефть

15:27

Почему смерть Путина пока не выгодна Украинемнение

15:23

Сын Анастасии Заворотнюк рассказал о своем серьезном заболевании

15:22

Оккупанты готовят окружение: в МВД назвали новое направление главного удара РФВидео

15:12

Заворотнюк готовится к прибавлению в семье

15:04

"Меня выгнали из ОП": Арестович выставил провокационное видеоВидео

14:59

Рашистов заманили в ловушку: детали зачистки ВСУ плацдарма на Северском ДонцеВидео

14:25

Женщины, дети, люди с инвалидностью: в ОРДЛО подписали дикий приказ о мобилизации

14:20

Вступление Украины в НАТО: у Путина предупредили о территориальном спореВидео

14:17

"Причастен к расхищению миллионов": Харчишин вывел на чистую воду продюсера Лисицу

14:09

Увеличение дохода или большая прибыль: трем знакам улыбнется невероятная денежная удача в ближайшее время

13:57

"Командир и пол батальона 200-е": перепуганный оккупант рассказал о потерях и собирается бежать в РФВидео

13:55

Новая стоимость на АЗС: цена на бензин увеличена, на дизель - сниженаВидео

13:30

Рашистов уничтожили вместе с техникой: на Запорожье ВСУ "покрошили" десятки оккупантовВидео

13:18

Последствия войны для России: как окружение кремлевского фюрера сожрет его и себямнение

13:15

Уничтожено 485 оккупантов и более 80 единиц техники: армия РФ облажалась, форсируя Северский Донец - ISWВидео

13:14

Оккупанты ударили по Одещине ракетами из стратегической авиации: 4 пострадавших, среди них ребенокФото

13:08

Эпический провал РФ в космосе: Z-спутник может сгореть в атмосфере Земли

Реклама
13:01

Сотню российских танкистов взяли в плен ВСУ: украинские разведчики достали секретные документыФото

13:00

Гороскоп на завтра, 17 мая 2022: Девам – зависть, Рыбам – обман, Близнецам – хорошие известия

12:57

Как Финляндия и Швеция: в США раскрыли сценарий быстрого вступления Украины в НАТОВидео

12:28

Жены мобилизованных в "‎ЛНР" штурмуют военную прокуратуру: "Спасите, это же ваши люди"Видео

12:20

"Боялась, что убьют сына": оккупанты жестоко изнасиловали 2 женщин, мужа одной убилиВидео

12:16

Враг получил по зубам на Сумщине: пограничники отразили попытку прорыва ДРГ РФВидео

12:12

В Минсоцполитики пояснили, что будет с пенсиями и субсидиями в Украине на время войны

12:01

"Нет дела - нет тела": Арестович похвалил россиян за поджог военкоматов

11:28

"Начнём с Белгорода!": Потап предупредил россиян о возвращении Краснодарского края Украине

11:28

Контрнаступление украинцев в Харьковской области разрушит планы оккупантов на Донбассе – Sky NewsВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять