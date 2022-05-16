Российские оккупанты намеренно топят собственные танки, убегая от ВСУ

Оккупанты намеренно утопили собственные танки в реке / Павел Кашчук

Украинские защитники наносят российским военным значительные потери, поэтому оккупантам остается только бежать. Они даже намеренно топят собственную технику. Об этом рассказал украинский журналист Юрий Бутусов, сообщает Цензор.НЕТ.

В районе Белогоровки Луганской области вражеские войска возвели две переправы и пытались перебросить технику и личный состав через реку Северский Донец. ВСУ мастерски помешали их "спецоперации" и быстро разгромили большую часть техники.

Убегая от украинских военных, оккупанты утопили шесть уцелевших танков, чтобы те не достались ВСУ.

"В одном месте три разбитых понтона. Это русские танки, заехавшие в воду, развернув башни обратно. Скорее всего, шесть русских танков были затоплены, чтобы предотвратить их захват украинскими воинами после того, как были разбитые понтоны нашей артиллерией и враг был выбит с плацдарма" , – отметил Юрий Бутусов.

Всего в районе плацдарма удалось насчитать 73 единицы поврежденной или уничтоженной российской техники. Однако Бутусов утверждает, что на самом деле их потери значительно больше.

"Я там был лично и видел технику, которая на эти кадры не попала. Могу сказать, что речь идет минимум о более 100 уничтоженных единиц техники в боях 5-13 мая ... Можно только представить огромные потери в людях", - добавил Бутусов.

Читайте такжеОккупанты готовят окружение: в МВД назвали новое направление главного удара РФ

Смотрите онлайн Новости Донбасса

Напомним, ВСУ остановили попытки оккупантов с форсирования реки Северский Донец в районе села Серебрянка и не дали закрепиться на захваченном плацдарме. Украинские военные уничтожили несколько десятков инженерной и боевой техники. ВСУ уничтожили около 1 тыс. оккупантов.

Другие новости: