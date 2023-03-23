Российские оккупанты вышли из Новой Каховки - Генштаб

Все подразделения российской армии вышли из Новой Каховки, которая расположена на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"По состоянию на 22 марта 2023 все подразделения армии оккупанта, которые были размещены в населенном пункте Новая Каховка Херсонской области покинули город", - сказано в сообщении Генштаба.
В ВСУ отметили, что оккупанты перед выходом из города обошли ближайшие дома местного населения с целью наживы.
"Оккупанты конфисковывали у гражданского населения в больших количествах бытовую и электронную технику, драгоценности, элементы одежды и мобильные телефоны", - говорится в сообщении.
Напомним, 14 марта в оккупированной Новой Каховке Херсонской области партизаны совершили покушение на так называемого заместителя главы "военной администрации" города. В сети предполагают, что речь идет о Виталии Гуре. Покушение устроило партизанское движение украинцев и крымских татар "Атеш".
Во время взрыва коллаборант находился возле своего автомобиля.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области украинские партизаны взорвали автомобиль, в котором находились российские оккупанты. В результате ликвидированы два захватчика. Как сообщает партизанское движение "АТЕШ", удар по оккупантам был нанесен в Новой Каховке 10 февраля на Днепровском проспекте.
Также ранее сообщалось, что в захваченном оккупантами Крыму в результате успешных действий украинских партизан "АТЕШ" уничтожены два офицера Росгвардии. При этом опубликовано видео горящего авто, в котором, вероятно, были уничтожены российские оккупанты.
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