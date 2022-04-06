Российские ракеты Калибр запускает по украинским городам уроженец Винницы

Григорий Бреев предал Украину в 2014 году / Коллаж Думская

Фрегатом Адмирал Макаров Черноморского флота РФ, с которого запускаются ракеты по украинским городам, командует Григорий Бреев. Он - родом из Винницкой области, служил в Вооруженных силах Украины и предал присягу в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и Севастополь.

Данные о предателе опубликовали на сайте Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Бреев Григорий Александрович, командир фрегата Адмирал Макаров (в должности с 2016 года), капитан первого ранга. Под непосредственным руководством Бреева с борта корабля производятся пуски крылатых ракет Калибр по гражданским объектам на территории Украины, что приводит к гибели мирного населения, в частности детей", – сообщили украинские разведчики.

Бреев родился 31 января 1979 в пгт Кирнасовка Тульчинского района Винницкой области. Зарегистрирован по адресу: Винницкая область, Череновский (Могилев-Подольский) район, с. Бабчинцы, ул. Звезда, 6.

Бреев – выпускник Севастопольского ВМИ имени Нахимова. На военную службу был призван в 1996 году. Служил в рядах ВСУ сначала в должности офицера Южной военно-морской базы (в/ч А2506, пгт Новоозерное (Донузлав), 2006 год). Потом – командовал корветами Луцк и Тернополь.

Незадолго до оккупации Крыма Россией Бреев занимал должность командира Севастопольской военно-морской базы (в/ч А4408) в звании капитана 2 ранга.

Когда Россия начала аннексию Крыма, Бреев перешел на службу к оккупантам.

Через несколько лет Григорий Бреев стал командиром нового фрегата ВМФ России Адмирал Макаров, который включен в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота РФ с базированием в оккупированном Севастополе.

Когда Россия начала аннексию Крыма Бреев перешел на службу к оккупантам. / Фото Думская

Последний известный адрес проживания предателя в Крыму – Евпатория, ул. 5-й Авиагородок, 30, корп. В, кв. 4.

Женат на уроженке Севастополя Бреевой (Шумей) Марине Александровне, зарегистрированной в Севастополе по адресу ул. Косарева, дом 8, кв. 22. По этому же адресу живут ее родители.

Украинские разведчики изложили паспортные данные предателя, а также индивидуальные налоговые номера его самого, его жены и родителей.

Как сообщал Главред, российский полковник Валерий Грицай, занимающий должность военного комиссара Белгородской области России, родился в Яготине под Киевом. В Украине он прожил 30 лет, а теперь отправляет российских солдат воевать против родной страны. В Яготине до сих пор проживают мама и сестра предателя Украины.

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