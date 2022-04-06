УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Российские ракеты Калибр запускает по украинским городам уроженец Винницы

6 апреля 2022, 07:55

Григорий Бреев - командир фрегата Адмирал Макаров. Служил в Вооруженных силах Украины и предал присягу в 2014 году, когда Россия начала аннексию Крыма.

Григорий Бреев
Григорий Бреев предал Украину в 2014 году / Коллаж Думская

Фрегатом Адмирал Макаров Черноморского флота РФ, с которого запускаются ракеты по украинским городам, командует Григорий Бреев. Он - родом из Винницкой области, служил в Вооруженных силах Украины и предал присягу в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и Севастополь.

Данные о предателе опубликовали на сайте Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Бреев Григорий Александрович, командир фрегата Адмирал Макаров (в должности с 2016 года), капитан первого ранга. Под непосредственным руководством Бреева с борта корабля производятся пуски крылатых ракет Калибр по гражданским объектам на территории Украины, что приводит к гибели мирного населения, в частности детей", – сообщили украинские разведчики.

Бреев родился 31 января 1979 в пгт Кирнасовка Тульчинского района Винницкой области. Зарегистрирован по адресу: Винницкая область, Череновский (Могилев-Подольский) район, с. Бабчинцы, ул. Звезда, 6.

Бреев – выпускник Севастопольского ВМИ имени Нахимова. На военную службу был призван в 1996 году. Служил в рядах ВСУ сначала в должности офицера Южной военно-морской базы (в/ч А2506, пгт Новоозерное (Донузлав), 2006 год). Потом – командовал корветами Луцк и Тернополь.

Незадолго до оккупации Крыма Россией Бреев занимал должность командира Севастопольской военно-морской базы (в/ч А4408) в звании капитана 2 ранга.

Когда Россия начала аннексию Крыма, Бреев перешел на службу к оккупантам.

Через несколько лет Григорий Бреев стал командиром нового фрегата ВМФ России Адмирал Макаров, который включен в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота РФ с базированием в оккупированном Севастополе.

Григорий Бреев
Когда Россия начала аннексию Крыма Бреев перешел на службу к оккупантам. / Фото Думская

Последний известный адрес проживания предателя в Крыму – Евпатория, ул. 5-й Авиагородок, 30, корп. В, кв. 4.

Женат на уроженке Севастополя Бреевой (Шумей) Марине Александровне, зарегистрированной в Севастополе по адресу ул. Косарева, дом 8, кв. 22. По этому же адресу живут ее родители.

Украинские разведчики изложили паспортные данные предателя, а также индивидуальные налоговые номера его самого, его жены и родителей.

Как сообщал Главред, российский полковник Валерий Грицай, занимающий должность военного комиссара Белгородской области России, родился в Яготине под Киевом. В Украине он прожил 30 лет, а теперь отправляет российских солдат воевать против родной страны. В Яготине до сих пор проживают мама и сестра предателя Украины.

Ранее в сеть попали имена личного состава армейской авиации, которое совершает удары по мирному населению Украины, разрушая инфраструктуру Украины.

Другие новости:

viber
война в Украине Черноморский флот крылатые ракеты новости Украины война России и Украины
Реклама
Популярное
В апреле ход войны в Украине круто поменяется: астролог назвал ключевую датуВ апреле ход войны в Украине круто поменяется: астролог назвал ключевую дату "Я буду резать ваши головы": 20-летний оккупант, убивавший жителей Бучи, снова угрожает украинцам"Я буду резать ваши головы": 20-летний оккупант, убивавший жителей Бучи, снова угрожает украинцам Оккупант неделю насиловал украинку и признался ей в любви - получив отказ, он застрелил ее старую матьОккупант неделю насиловал украинку и признался ей в любви - получив отказ, он застрелил ее старую мать Буча наизнанку: Дмитрий Комаров показал первые ужасающие кадры из освобожденного городаБуча наизнанку: Дмитрий Комаров показал первые ужасающие кадры из освобожденного города В ближайшее время ожидаются большие бои и очень опасная ситуация - ДаниловВ ближайшее время ожидаются большие бои и очень опасная ситуация - Данилов

Последние новости

07:55

Российские ракеты Калибр запускает по украинским городам уроженец Винницы

07:08

4-летнего Сашу, который с бабушкой в лодке спасался от российских захватчиков, нашли мертвым

06:37

Что Путин собрался провернуть в Украине до 9 маямнение

06:28

Гороскоп на сегодня, 6 апреля 2022: Львам – выигрыш, Весам – ссоры, Водолеям – неприятности

06:27

В Ирпене 11 оккупантов изнасиловали 9-летнюю девочку, вырезали на груди Z и вспороли живот

Реклама
05:50

Путину будет труднее вести войну: США введут санкции против РФ из-за геноцида украинцев под Киевом

05:36

В Сумах тероборона остановила элитные дивизии РФ: Арестович рассказал о подвиге украинцев

05:06

Кума Ани Лорак в окровавленной одежде попросила мировых лидеров о тяжелом вооружении для ВСУВидео

04:35

Может сбросить бомбу на Киев или Харьков: военный оценил риск того, что Путин начнет ядерную войнуВидео

03:55

Как определить возраст кота: названы пять способовВидео

03:46

Андрей Данилко назвал единственное условие для его встречи с ПутинымВидео

03:39

Кардиолог пояснил, какие продукты нужно потреблять для здоровья сердца

03:30

Карма ударит по рашистам: астролог назвал переломные даты войны в УкраинеВидео

03:01

Погода на Пасху: синоптики рассказали, каких ждать сюрпризов

02:03

Как быстро сварить картошку – 2 проверенных способа

01:30

ВСУ впервые ударила по оккупантам отобранным у них "Солнцепеком"Видео

00:58

Истощение или дефолт: в США назвали цель удушения РФ новыми санкциямиВидео

00:40

Зверства РФ под Киевом: Зеленский требует новых болезненных санкцийВидео

05 апреля, вторник
23:57

Врага накрыли огнем: на Донбассе ВСУ "перемололи" 80 окров вместе с бронетехникойВидео

23:50

Переобулся в полете: призывающий к "миру" Валерий Меладзе дает концерты в России

Реклама
23:46

Фото ее руки облетело весь мир: в Буче оккупанты зверски убили женщину, которую опознали по маникюруВидео

23:29

Российские оккупанты убили титулованного украинского спортсмена

23:19

Ключевое сражение: военные аналитики назвали главное направление нового удара РФВидео

22:54

Дочери Путина нарвались на санкции из-за отца-диктатора: СМИ рассказали о планах Запада

22:51

Награбленное орками РФ в Мелитополе всплыло в Крыму и ЧечнеВидео

22:15

"Подносит патроны тем, кто стреляет мирных граждан": Кондратюк резко прошелся по молчунье Тодоренко

22:02

"Ждет одно – сук, на котором его повесят": Касьянов спрогнозировал будущее диктатора Путина

22:00

"Каждый второй житель Ирпеня живет лучше Бузовой": Усик разрывает соцсети

21:58

Украина готова вступить в НАТО если предложат, но этого не произойдет - ЗеленскийВидео

21:38

В России пытаются мобилизовать на войну с Украиной преподавателей училищ – они готовы уволиться

21:35

Даже смерть Путина не остановит войну: астролог указала на тяжелые испытания Украины до 2023 года

20:56

Атаки орков и контрудары ВСУ: в разведке Британии показали карту боевых действийВидео

20:46

Украину ждет самый теплый день апреля: синоптики назвали датуВидео

20:25

Травма свидетеля: как справиться со своим состоянием, следя за украинскими трагедиямиВидео

20:21

Войска России готовятся сдать Херсон, а в Николаеве оккупантов уже нет – АрестовичВидео

19:59

Недобитые орки сбежали с поля боя: ДШВ уничтожили танки оккупантов РФВидео

19:44

Харьков – хорошо вооружен и подготовлен к обороне: мэр ответил на планы России по оккупации городаВидео

19:39

В середине апреля Украину ждет резкий поворот событий войны с Россией: Арестович дал прогнозВидео

19:37

Сровнять с землей Днепр и вернуться для штурма Киева: каков дальнейший план Россиимнение

19:36

"Тимурчик, ты где находишься?": в Беларуси пилот военного вертолета РФ улетел в сторону УкраиныВидео

Реклама
19:27

Оккупанты расстреливали всех: Дмитрий Комаров показал шокирующие зверства россиян под КиевомВидео

19:20

"Вова, ї.ш їх б..ь": в сети появился хит-признание в любви ЗеленскомуВидео

19:10

Не молчит, как бабушка: внучка Софии Ротару призвала мировое сообщество помочь Украине и украинцам

18:56

"ВСУ бомбят Харьков": скандальную ватницу выгнали из отеля в ПольшеВидео

18:53

В Херсоне слили войскам РФ сведения об активистах и участниках АТО: похищены более 100 человек – мэр

18:50

Восхитительно нежные и хрустящие круассаны по секретному рецепту: готовить всего 5 минутВидео

18:47

Логистический хаб должен работать: на Днепропетровщине ремонтируют дороги

18:24

Арестович, Призрак Киева, Ким: гороскоп украинских героев по знаку зодиака

18:17

Зеленский с жесткой речью выступил на Совбезе ООН и в гневе рассказал о преступлениях РоссииВидео

18:00

Евросоюз введет эмбарго на русский уголь и закроет европейские порты и дороги

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять