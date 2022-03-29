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Российский комиссар родом из Киевщины отправляет солдат в Украину: в Яготине до сих пор живет его мать

29 марта 2022, 12:37

Полковник проводит мобилизацию, чтобы уничтожать своих земляков

Российский комиссар родом из Киевщины отправляет солдат в Украину / facebook.com/ch.perec

Российский полковник Валерий Грицай, занимающий должность военного комиссара Белгородской области России, родился в Яготине под Киевом.

В Украине он прожил 30 лет, а теперь отправляет российских солдат воевать против родной страны, сообщил офицер ВСУ Юрий Задоя на своей страничке в Facebook.

Грицай проводит мобилизацию, чтобы уничтожать своих земляков. По словам Задоя, в Яготине до сих пор проживают мама и сестра предателя Украины. Теперь Грицая ожидает международное правосудие за исполнение преступных приказов, повлекших за собой тысячи человеческих жертв.

"Посмотри на своего главу Шойгу (министр обороны РФ Сергей Шойгу. Ред.). Он спрятался в больнице и фактически самоустранился от выполнения путинских поручений. Сделай и ты так, положи на стол рапорт и станешь героем для своих земляков, чем посмертно "героем" для кремлевской шайки", – подчеркнул Задоя.

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