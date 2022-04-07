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Российские снайперы тренировались на живых мишенях: в Гостомеле в гараже нашли тела 11 украинцев

7 апреля 2022, 06:19

В одном из гаражей на улице Святопокровской в Гостомеле обнаружили тела одиннадцати человек. Среди них не было военных, только гражданские лица.

Гостомель после оккупации
Так выглядит Гостомель после российской оккупации / facebook.com/GeneralStaff.ua

В среду, 6 апреля, в поселке Гостомель под Киевом полиция обнаружила тела гражданских. Их убили российские снайперы, которые тренировались на "живой мишени".

Жуткое видео с места инцидента обнародовал бывший министр внутренних дел Арсен Аваков в Telegram.

В одном из гаражей на улице Святопокровской обнаружили тела одиннадцати человек. Среди них не было военных, только гражданские лица.

Местные жители рассказали правоохранителям, что снайперы оккупантов тренировались, расстреливая людей, а потом стянули тела убитых в гараж.

"Сегодня в Гостомеле, возле Бучи, в одном из гаражей на улице Святопокровской, полиция обнаружила 11 убитых гражданских. Местные жители говорят, что снайперы орчьи тренировались, расстреливая людей. А потом стащили убитых в гараж", - написал Аваков.

Отметим, в Гостомеле уже не первые сутки продолжаются поиски пропавших людей. Их разыскивают под завалами разбомбленных домов, по подвалам и гаражам.

Что сейчас происходит в Гостомеле

Гостомель Киевской области стал одной из самых горячих точек российско-украинской войны. Бои там не прекращались ни на один день. Враг издевался над мирным населением, занимался мародерством. После длительной бомбардировки жилые кварталы города и инфраструктура города разрушены, сожжены машины.

Гостомель освободили от оккупантов вслед за Ирпенем.

С 06:00 7 апреля до 6:00 14 апреля на территории Гостомеля введен комендантский час. За это время планируется деблокировать объекты инфраструктуры и сделать их безопасными для жителей.

В течение недели гражданским запрещается находиться на улицах и в других общественных местах, а также передвигаться транспортом и пешком.

В других населенных пунктах Киевщины комендантский час длится с 21:00 6 апреля до 06:00 7 апреля.

Как сообщал Главред, в Буче на территории церкви Андрея Первозванного оккупанты вырыли огромную братскую могилу, куда сбрасывали тела убитых украинцев. Снимки братской могилы сделала с помощью спутника американская компания Maxar Technologies.

Тем временем украинские журналисты смогли идентифицировать часть российских оккупантов, которые причастны к массовому убийству мирных украинцев в Буче Киевской области. Среди военных преступников – морпехи из разбитой под Киевом 155-й бригады Тихоокеанского флота России.

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