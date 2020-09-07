"Рот закрыл": в Киеве педагог публично унижала студента

Преподаватель киевского колледжа публично унижала студента / Фото: скриншот

В Киеве в Колледже информационных систем и технологий вспыхнул скандал после распространения видео, где преподаватель физкультуры публично выкрикивала оскорбления в адрес одного из студентов.

Ролик опубликовала в Facebook журналистка Наталия Прудка. На кадрах педагог в присутствии других детей унижала 16-летнего первокурсника, требуя, чтобы он "закрыл рот".

"Закрыл рот, пока я говорю. Следующий раз будем разговаривать с тобой в другом месте. Ты понял меня? Не заставляйте меня прибегать к крайним мерам. Я и не таких обламывала", — заявила женщина.

Преподаватель несколько раз выкрикивала обвинения со словами "словесный понос" и угрожала студентам за стремление отстоять свое мнение. В завершении скандала дети попросили юношу не спорить с чрезмерно нервным педагогом, и он ушел, завершив диалог.

Позже журналист написала, что информация об инциденте уже дошла до руководства учебного заведения и родителей. Директор колледжа пообещал уволить преподавателя.

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