"Рот закрыл": в Киеве педагог публично унижала студента

Преподаватель угрожала студентам за стремление отстоять свое мнение.
В Киеве в Колледже информационных систем и технологий вспыхнул скандал после распространения видео, где преподаватель физкультуры публично выкрикивала оскорбления в адрес одного из студентов.
Ролик опубликовала в Facebook журналистка Наталия Прудка. На кадрах педагог в присутствии других детей унижала 16-летнего первокурсника, требуя, чтобы он "закрыл рот".
"Закрыл рот, пока я говорю. Следующий раз будем разговаривать с тобой в другом месте. Ты понял меня? Не заставляйте меня прибегать к крайним мерам. Я и не таких обламывала", — заявила женщина.
Преподаватель несколько раз выкрикивала обвинения со словами "словесный понос" и угрожала студентам за стремление отстоять свое мнение. В завершении скандала дети попросили юношу не спорить с чрезмерно нервным педагогом, и он ушел, завершив диалог.
Позже журналист написала, что информация об инциденте уже дошла до руководства учебного заведения и родителей. Директор колледжа пообещал уволить преподавателя.
Скандал в Украине:
Украинская телеведущая Снежана Егорова заявила о том, что Украина уже якобы продана частной компании в США.
Напомним, ранее Егорова влипла в скандал, высказавшись об украинских военных и добровольцах, которые защищают Украину на Донбассе. Она сравнила украинских солдат с наркоманами за то, что они защищают ее от наемников с Востока.