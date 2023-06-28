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Разорванная печень: военный оказался в операционной после избиения капитаном

Ангелина Подвысоцкая
28 июня 2023, 23:04 обновлено 28 июня, 23:16
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У пострадавшего военного произошло внутреннее кровоизлияние вследствие разрыва печени. Военного избили "для профилактики".
Назар Матвиишин
Капитан избил украинского военного, вернувшегося с фронта / Коллаж: Главред, фото: facebook / Марта Матвеишин

Украинский военный Назар Матвеишин едва не умер во время ротации из-за "профилактики" которую якобы капитан Иван Зозульчак устроил на Львовском полигоне. Он попал на операционный стол с внутренним кровотечением. Об этом на своей странице в Facebook рассказала сестра пострадавшего Марта Матвеишина.

Родные мужчины случайно узнали об этом уже в госпитале, в который попал военный.

"Мой брат, солдат, Матвеишин Назар, едва не погиб. Но произошло это не в самых горячих точках, а на ротации (в которую приехал несколько дней назад). Назар попал во Львовский военный госпиталь с диагнозом острый аппендицит, однако в ходе операции, врачами выявлены сильные повреждения внутренних органов", - написала Марта.

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Назар Матвиишин
Капитан избил украинского военного, вернувшегося с фронта / фото: facebook / Марта Матвеишин

В заключении врача указано, что во время операции было обнаружено травму брюшной полости, закрытый разрыв печени, ушиб поджелудочной железы, рябь тонкого и толстого кишечника.

Назар Матвиишин
Капитан избил украинского военного, вернувшегося с фронта / фото: facebook / Марта Матвеишин

Брат рассказал сестре, что такие избиения "для профилактики" якобы происходят на постоянной основе.

Марта написала заявление в полицию, в котором рассказала все, что произошло с Назаром.

Назар Матвиишин
Капитан избил украинского военного, вернувшегося с фронта / фото: facebook / Марта Матвеишин

Она рассказала изданию Zaxid.net о том, что конфликт между ее братом и капитаном произошел на полигоне на Сокальщине на следующий день после того, как он вернулся с фронта. Капитан якобы избил военного в момент, когда тот вышел из палатки в туалет.

"Брат мне уже рассказывает, что ему звонят с разных номеров, в том числе капитан Зазульчак и его друзья, говорят, пусть сестра заберет заявление. Но я заднюю не дам. Сегодня пострадал мой брат, а завтра будет кто-то другой", - говорит сестра пострадавшего.

Пресс-секретарь Военной прокуратуры Юлия Шевченко отметила, что по факту избиения военного открыли уголовное производство по статье "Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий". Дело расследуется Государственным бюро расследований. Виновному грозит до 12 лет за решеткой.

Ранее в Карпатах на одном из курортов мужчина "набросился" на военного медика, который приехал из Бахмута, чтобы пройти посттравматическую психологическую реабилитацию. Обидчик цинично сказал, что "ВСУ - это скот" и послал военного медика обратно в Бахмут.

Напомним, в Волынской области 22-летний офицер избил 41-летнего военного, который ранее получил серьезное ранение на фронте. Мужчину нашли на следующий день. В результате избиения он временно потерял возможность ходить. У военного большая гематома на голове и рана, а также синяки по всему телу.

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